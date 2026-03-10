América vence al Philadelphia Union con golazo de Veiga, pero pierde a Malagón por grave lesión

Una vistosa definición del brasileño Raphael Veiga valió el triunfo que el América de México consiguió este martes por 1-0 sobre el Philadelphia Union de Estados Unidos, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

La victoria en el estadio Subaru Park resultó costosa y preocupante para la escuadra americanista, ya que que su portero titular Ángel Malagón sufrió una lesión en la pierna izquierda al minuto 37.

En un intento por despejar la pelota ante la presión del atacante Milan Iloski, el guardameta mexicano se tiró al suelo por una molestia en la parte inferior de la pierna, y fue relevado por Rodolfo Cota al 42.

Malagón, de 29 años, es uno de los porteros habituales de la selección mexicana, y pelea por ser titular para el seleccionador Javier Aguirre.

"Nuestro arquero será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad", notificó el América en sus redes sociales.

El gol de las Águilas cayó al minuto 20 cuando, tras recibir en el área una asistencia del uruguayo Brian Rodríguez, Veiga colocó su remate de zurda en el ángulo superior izquierdo.

Esta eliminatoria se cerrará el 18 de marzo en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

En el siguiente turno, en duelo entre equipos mexicanos, el Monterrey recibe en el estadio BBVA al Cruz Azul, campeón defensor de la Concacaf.