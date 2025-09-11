La IFC invierte 75 mdd en bono de CFE Fibra E

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una inversión de 75 millones de dólares en el bono inaugural de CFE Fibra E, un fideicomiso financiero respaldado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La operación busca movilizar capital privado para fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión eléctrica en México.

La inversión de IFC tiene como objetivo mejorar la calidad del suministro eléctrico en regiones estratégicas, reducir las pérdidas técnicas en la red, facilitar la integración de energías renovables y aumentar la resiliencia del sistema ante eventos climáticos extremos.

"La participación de IFC fue clave para el éxito de la operación, y su inversión contribuirá a alcanzar los objetivos de justicia y seguridad energéticas de la CFE planteados para la administración", señaló Cajeme Villarreal, director general de CFE Capital.

Este es el primer proyecto de IFC con la Comisión Federal de Electricidad, y marca el inicio de una colaboración estratégica de largo plazo para promover el desarrollo sostenible del sector energético.

La emisión de 725 millones de dólares atrajo una participación de más de 6,000 millones de dólares reflejando la confianza del mercado en el plan de inversión de la Comisión Federal de Electricidad a 2030 en transmisión.