Sabalenka clasifica a cuartos de Indian Wells, por tercera vez

La cuatro veces campeona de Grand Slam, Aryna Sabalenka impuso un potente saque que desarmó a Naomi Osaka por 6-2 y 6-4."Estoy súper contenta con mi actuación de hoy, con la variedad que aporté a la cancha, que la hice dudar la mayor parte del tiempo. Intenté cambiar el ritmo y asegurarme de que la pelota volviera a su lado a diferentes alturas y velocidades. Así que, esa fue la clave del partido".

Entre ambas, Sabalenka y Osaka han ganado cuatro de los últimos ocho Abiertos de Australia y cuatro de los últimos ocho US Open. Y aunque solo las separan siete meses (Osaka es mayor), sus periodos de campeonato han sido muy diferentes. Osaka ganó títulos de Grand Slam durante cuatro años consecutivos, de 2018 a 2021, mientras que Sabalenka ganó el suyo en un lapso de tres años, de 2023 a 2025.

El último título de Osaka, a pesar de su triunfo en el WTA 125 de Saint Malo, fue el Abierto de Australia de 2021. Desde su regreso tras dar a luz en 2024, ha llegado a finales en Auckland y Montreal, y a semifinales del US Open. En su conferencia de prensa posterior al partido, le preguntaron a Sabalenka si sentía una dosis extra de intensidad antes de jugar contra Osaka.

"La verdad es que no. No pienso en este tipo de cosas al entrar al partido. Solo me concentro en mí misma, en el plan de juego que tengo. Esto es lo que aprendo con la experiencia: que es mejor dejar esto fuera de la cancha y salir a dar lo mejor de mí".

Sabalenka, quien ha ocupado el número 1 del ranking durante 73 semanas consecutivas, se encuentra en medio de una racha de alta consistencia. Es la primera jugadora en alcanzar los cuartos de final en 14 torneos WTA consecutivos (excluyendo las WTA FINALS) desde que Justine Henin disputó 25 cuartos de final consecutivos entre Charleston 2006 y Miami 2008 Desde 2025, Sabalenka y Swiatek (quien sigue con vida en este cuadro) han alcanzado 16 cuartos de final, la mayor cantidad de la WTA, liderando a todas las mujeres.

"En general, estoy contenta de haberle puesto tanta presión. Creo que hoy estuvo un poco confundida en los momentos clave. Me alegra ver eso. Me alegra que mi servicio funcionara bien. La devolución fue un tenis realmente excelente. Estoy contenta con la actuación, sin duda", dijo Sabalenka.