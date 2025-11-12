Sinaloa consolida alianza con Japón comercialización de metanol verde

El secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, presentó los resultados de su gira de trabajo en Japón, donde sostuvo encuentros con representantes del sector energético, organismos de comercio y autoridades diplomáticas.

Como parte de esta agenda, destacó la firma del acuerdo comercial entre Transition Industries LLC y Mitsubishi Gas Chemical Company (MGC) para la venta a largo plazo del metanol verde que se producirá en el proyecto Pacífico Mexinol, ubicado en Topolobampo, municipio de Ahome.

Explicó que el acuerdo comercial asegura la colocación estable del producto en el mercado asiático y reafirma la viabilidad económica y operativa del proyecto, considerado la planta de metanol verde más grande del mundo, con una capacidad de 2.1 millones de toneladas anuales.

Agregó que el metanol producido en Topolobampo será ultra bajo en emisiones de carbono, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, orientados a la descarbonización global.

“De esta forma, desde Sinaloa se contribuye a la sustentabilidad de la economía no solo de la región, sino del país y del mundo”, afirmó el funcionario estatal.

Castro Meléndrez reiteró que el Gobierno de Sinaloa mantendrá su acompañamiento y apoyo para asegurar las condiciones adecuadas para la inversión, con el objetivo de que la construcción y operación del complejo industrial se desarrollen sin contratiempos.

El proyecto Pacífico Mexinol, con una inversión estimada en 3,300 millones de dólares, generará alrededor de 4,500 empleos directos e indirectos y consolidará a Topolobampo como un punto estratégico para la producción y exportación de energía limpia desde México hacia Asia.

De acuerdo con información local, el titular de Economía también sostuvo reuniones con la embajadora de México en Japón, Melba Pría, y con directivos de la Japan External Trade Organization (JETRO), con quienes analizó las expectativas de inversión y cooperación comercial para Sinaloa.

“Nos reunimos con la embajadora Melba Pría para analizar las posibilidades de comercialización de productos del sector primario de Sinaloa hacia Japón, como chile bell, mango, camarón, calabaza kabocha y carne. El estado ya exporta algunos de estos productos, como la calabaza y la carne”, mencionó.