IP critica luz verde a sindicatos sectoriales en Colombia

Lueugo de que el Ministerio de Trabajo de Colombia publicara un decreto en el que aprueba un ejercicio de negociación colectiva en los niveles superiores de la empresa, es decir que pueden negociar no solo por la empresa sino por el sector en general, se despertó el descontento del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien alertó que esta medida representa nuevas cargas salariales significativas para las Mipymes.

Mediante un comunicado advirtió que este decreto plantea la creación de mega sindicatos sectoriales con capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos. “En la práctica, esto implicaría que acuerdos alcanzados en una negociación colectiva podrían aplicarse a empresas que no participaron en ella, obligándolas igualmente a cumplir con las condiciones pactadas”.

“Esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”, explicó.

Este decreto, de acuerdo con el Gobierno, busca que se escuchen las partes y se lleguen a consensos que permita lo mejor para el sector y por supuesto para las empresas involucradas. Además, establece que las convenciones colectivas sectoriales serán obligatorias para todos los empleadores y trabajadores del nivel correspondiente.