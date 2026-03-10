Salvemos a los niños ucranianos

Donald Trump tiene una relación cordial con Vladimir Putin; lo respeta como si el ruso fuera su hermano menor. Lo admira. En su fuero interno le agradece la victoria de las elecciones de 2016. El “voto” de Putin por Trump fue estratégico.

Ayer, la Casa Blanca informó que Trump no estaría contento en caso de que los sistemas de inteligencia rusos estuvieran apoyando a Irán con ubicaciones de buques y aviones de guerra estadounidenses, pero se abstuvo de criticar a Moscú.

El lunes, un periodista de Fox News le formuló una pregunta sobre el tema y el presidente la calificó como “tonta”.

El mismo lunes el Kremlin reveló un nuevo acercamiento entre Putin con Trump a través de una llamada telefónica. El aliado de Irán persuade como pocos a Trump. También lo hace Netanyahu. Por la tarde, Trump anunció que la guerra en Irán prácticamente está por terminar. ¿Lo convenció Putin? ¿Los mercados? ¿Ambos?

El ministro de Exteriores de Polonia es de los pocos políticos europeos que mejor ha descrito el papel del presidente Trump en el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro”. Estas palabras las comentó Radoslaw Sikorski a mi y a un grupo de periodistas a principios de diciembre pasado en Varsovia.

Ayer, una comisión de investigación de la ONU acusó a “las autoridades rusas” de cometer crímenes contra la humanidad por la deportación y el traslado forzado de miles de niños de Ucrania a Rusia.

A diferencia de Estados Unidos, el cuerpo diplomático de Polonia se ha volcado en apoyar a Ucrania desde el primer día de la invasión hasta el día de hoy.

Las pruebas recopiladas por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania demuestran que las autoridades siguieron una política concebida y aplicada “al más alto nivel del aparato estatal de la Federación de Rusia” para impedir estos regresos, señala la comisión.

Trump ignorará el reporte de la ONU.

Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, embajadora de Polonia en México, muy clara en los objetivos diseñados por Sikorski, me recordó que, solo en el año 2022, cuando inició la invasión rusa a Ucrania, “los ucranianos cruzaron la frontera polaca 9.09 millones de veces; 1.73 millones de refugiados ucranianos recibieron protección legal y financiera en Polonia; el 77% de los polacos participaron en la ayuda humanitaria a los refugiados y el 7% de los polacos alojó refugiados en sus hogares”.

Ahora, la comunidad internacional debería de apoyar a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, copresidida por Ucrania y Canadá.

El retorno de los niños secuestrados es la base del plan de acción Bring Kids Back UA.

México podría adherirse a tan noble objetivo enviando una carta a la cancillería ucraniana.

La presidenta del Congreso Kenia López Rabadán hará el intento de convencer a la presidenta Sheinbaum para que México apoye el proyecto.