Irán asegura que lanzó grandes ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes

Irán lanzó ataques aéreos de gran envergadura contra objetivos estadounidenses e israelíes, anunció a primera hora del miércoles la televisión estatal Irib.

Esta andanada de misiles, "la más violenta y más intensa desde el inicio de la guerra", duró tres horas y tuvo como objetivo el sur de Tel Aviv, el oeste de Jerusalén y Haifa (norte) en Israel, precisó Irib, citando un comunicado de los Guardianes de la Revolución iraníes.

Agregó que también fueron atacados "numerosos objetivos estadounidenses en Erbil", en el Kurdistán iraquí, y la base naval de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.

Previamente, el ejército israelí reportó que había detectado misiles dirigidos al país desde Irán y que había activado sus defensas aéreas, al tiempo que lanzaba una "oleada" de ataques contra Irán y Líbano.

Las fuerzas armadas de Israel indicaron en Telegram que "identificaron misiles lanzados por Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos trabajan en interceptar la amenaza".

Periodistas de AFP escucharon las sirenas de ataque aéreo en Jerusalén y el estruendo de explosiones a la distancia.