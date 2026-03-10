México City Open entra al lustro de la consolidación

Después de cinco años de vida, el México City Open, único torneo avalado por la Asociación de Tenis Profesional (ATP) en la Ciudad de México, empieza a hablar con soltura de números negros.

“Creo que ya estamos en números negros. Todavía nos falta cerrar algunos gastos, pero del lado de los ingresos todo ha sido bastante positivo”, expresa a El Economista, Jorge Nicolín, director general del Centro Deportivo Chapultepec y presidente del comité organizador del torneo.

El México City Open surgió en 2022 con el objetivo de regresar el tenis profesional a la Ciudad de México, según su director, Adhemar Rodríguez. Rumbo a la quinta edición, el panorama económico luce en consolidación.

El MCO, como se le quiere dar a conocer, forma parte del ATP Challenger Tour desde su nacimiento. Este circuito reparte menos puntos y bolsas que el ATP Tour, pero permite una atractiva mezcla de futuras estrellas y antiguos rankeados de jerarquía.

“Comenzar un torneo no es nada sencillo”, agrega Nicolín. “Es cosa de tiempo, dinero y experiencia. En 2022 fue difícil porque veníamos saliendo de la pandemia y el torneo no se conocía realmente. De ahí hasta 2024 fue una época de mucho trabajo y finalmente en 2025 nos notificó ATP que ganamos el premio al mejor Challenger del mundo. Eso fue un parteaguas que nos dio mucha confianza de que somos un torneo posicionado incluso en ATP Tour, porque ya nos reconocen algunos jugadores”.

Adhemar Rodríguez profundiza la visión de crecimiento: “Creo que los torneos los podemos medir en tres áreas. Primero, hacia los jugadores de boca en boca, porque una vez que vienen y ven lo que se les ofrece hablan entre sí y lo recomiendan. Segundo, el crecimiento del público, pues vemos que cada vez hay. Tercero, ver cómo cada vez más marcas, algunas muy ligadas al tenis históricamente, se han ido uniendo”.

Igual que el ATP Tour, el Challenger Tour tiene categorías. El México City Open se encuentra en la segunda más alta, la de 125 (175 es la máxima), que le permite contar con jugadores top 100. En 2026 están confirmados el francés Royer Valentin (60) y el australiano James Duckworth (83).

En total, México cuenta con cinco torneos en el Challenger Tour 2026: tres de nivel 75 (Metepec, Cuernavaca y San Luis Potosí), así como dos de 125 (Morelia y Ciudad de México).

“Lo difícil es que el público nos reconozca, pero creo que ya somos un torneo posicionado, tenemos experiencia de cómo manejarlo y por eso queremos crecer”, destaca el presidente del comité organizador.

Balance comercial

Jorge Nicolín estima que los patrocinadores representan 50% de los ingresos del torneo. La edición 2025 contó con 18 y la de 2026 con 24, destacando el ingreso de Renault, TV Azteca, Claro Sports y Radio Fórmula.

Dado que los boletos oscilan entre 250 y 465 pesos por persona, lo que los organizadores califican como “muy económicos”, el modelo de negocio se basa más en el posicionamiento ante las marcas.

“Las marcas buscan una organización seria que pueda darles una plataforma para que brillen, que el evento atraiga gente y creo que eso se los logramos ofrecer, sobre todo, el año pasado. Hay muchas marcas que vinieron sin haber sido parte del evento y les gustó. Hay otras que habían sido invitadas y no creían de inicio, pero ahora, viéndolo consolidado, quieren estar”, destaca Adhemar Rodríguez.

“Prácticamente son 1,450 asistentes diarios y cerca de 10,000 a la semana, más los medios que nos transmiten. En el mundo nos transmite Tennis TV y Disney; eso les gusta mucho a las marcas. En el aeropuerto también tenemos un letrero del MCO tras nuestro arreglo con el Consejo de Promoción Turística de la Ciudad de México y ya hay anuncios en las calles”, añade Jorge Nicolín.

La mera organización implica un gasto mínimo de 225,000 dólares, que será la bolsa a repartir en 2026.

El aprendizaje en estos cinco años es que el torneo, primero, se posicione como producto para alcanzar múltiples acuerdos comerciales, como el que inició en 2025 y se sostiene en 2026 con el banco BX+ como primer presentador oficial.

“Ha sido iniciar y después empezar a ver qué funciona y qué no, cuáles aliados nos ayudan a traer más cosas interesantes y el año pasado fue un antes y un después en la parte comercial y en la participación del público, que son cosas que van de la mano”, exalta Rodríguez, refiriéndose al premio al mejor torneo Challenger que recibieron.

“Ver tantas marcas alineadas al torneo y además, marcas que no son cualquiera, habla muy bien de lo que proyectamos hacia la parte comercial. Las marcas no se unen a un evento por ser cuates, sino porque creen en lo que se está haciendo. Esto, unido a todo el apoyo económico que necesita el torneo, se junta a la experiencia para el público”.

La zona comercial del México City Open cuenta con 2,600 metros marcados por dos puntos estratégicos: las Torres de Reforma y el Bosque de Chapultepec.

Tranquilidad en Challenger Tour

Por otra parte, los directivos negaron que sea viable elevar el México City Open al ATP Tour en próximos años, aunque sea en categoría 250, que es la más baja de dicho circuito.

“Nos encantaría ser un 250, lo que pasa es que es bastante más complicado de lo que uno se imagina. Para empezar, no hay disponibilidad en el calendario del ATP Tour y eso limita bastante. Tendríamos que ir a comprarlo y son muy caros. La verdad, están muy lejos de nuestras posibilidades”, enfatiza Jorge Nicolín.

En contraste, el objetivo para 2027 es subir de categoría en el Challenger Tour de 125 a 175. Las negociaciones están en marcha.

“Ya solicité formalmente la consideración a ATP para que nos incluyan. Vamos a ver si corremos con suerte. Básicamente es cuestión de cupo porque es un número reducido de torneos 175 y estamos peleando una fecha que está entre Indian Wells y Miami”.

En 2026, sólo hay seis torneos 175 en el Challenger Tour y los albergan Estados Unidos, República Dominicana, Francia, Italia y España.

Sin embargo, ascender no es algo que les quite el sueño: “Veremos si lo logramos porque es complicado, pero vamos a insistir. Si no, la verdad es que estamos muy cómodos en el 125. Así empezamos y así seguiremos”.

Datos del México City Open 2026

Sede: Centro Deportivo Chapultepec.

Fechas: del 5 al 12 de abril.

Participantes: 32 en singles y 16 en dobles.

Bolsa total: 225,000 dólares.

Últimos campeones (2025): Felipe Meligeni (Brasil) en singles y Santiago González (México) y Austin Krajicek (Estados Unidos) en dobles.

Tenistas confirmados hasta ahora (cierre de registros el 16 de marzo):

SINGLES

Royer Valentin (Francia) – Ranking (RK) 60 James Duckworth (Australia) – RK 83 Tristan Schoolkate (Australia) – RK 118 Nicolás Mejía (Colombia) – RK 181 Jay Clarke (Gran Bretaña) – RK 184 Luka Pavlovic (Francia) – RK 211 Marc-Andrea Huesler (Suiza) – RK 221 Dmitry Popko (Kazajistán) – RK 234 Rodrigo Pacheco (México) – RK 300

DOBLES