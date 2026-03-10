EdoMéx registra más de 4 mil mdp en ingresos por obligaciones vehiculares en enero y febrero

El Gobierno del Estado de México registró una recaudación superior a 4 mil millones de pesos al cierre del primer bimestre de 2026, cifra que supera en 27 por ciento la meta prevista para este periodo.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, más de 1.8 millones de contribuyentes cumplieron con sus obligaciones vehiculares durante enero y febrero de 2026.

La dependencia atribuyó este nivel de cumplimiento a la simplificación de trámites, a los incentivos fiscales vigentes para este año y a una nueva facilidad financiera que permite pagar refrendo, tenencia y otros trámites vehiculares a tres y seis meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Esta modalidad de pago —se explicó— permite a las y los contribuyentes distribuir el gasto sin cargos adicionales, evitando que el costo inmediato represente un obstáculo para cumplir con sus contribuciones.

La dependencia invitó a quienes aún no han realizado el pago a aprovechar otros incentivos vigentes, entre ellos el subsidio de hasta 100 por ciento en el pago de la tenencia, así como condonaciones de adeudos acumulados de años anteriores.

Asimismo, se mantiene el 100 por ciento de subsidio en tenencia y la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) para quienes matriculen sus vehículos en la entidad.

Para más información, la Secretaría de Finanzas pone a disposición el Centro de Atención Ciudadana 800 715 43 50 para orientación, así como el 722 214 29 92 para denunciar posibles irregularidades.