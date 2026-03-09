Woodside y Pemex van por 24 pozos en el campo de aguas profundas Trión

La petrolera australiana Woodside Energy reveló que la campaña de perforación del campo Trión en aguas ultraprofundas contempla la ejecución de 24 pozos submarinos a un tirante de agua superior a los 2.5 kilómetros de agua en el Golfo de México.

Dichas perforaciones estarán conectadas a una unidad flotante de producción (FPU) denominada Tláloc, con una capacidad nominal de aproximadamente 100,000 barriles por día. A lo largo de la vida del proyecto, la inversión acumulada será de 10,400 millones de dólares según Petróleos Mexicanos (Pemex) que es socio del proyecto con 40% de participación, mientras la australiana operadora del contrato tiene el resto.

El desarrollo de este primer campo en aguas profundas mexicanas incluye infraestructura submarina asociada y sistemas de exportación. La producción de Trion se cargará en una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) llamada Chalchi, con capacidad para 950,000 barriles.

Los pozos serán perforados por el buque de perforación Deepwater Thalassa, de Transocean, con apoyo de embarcaciones de suministro y servicios logísticos que operarán desde puertos en el estado de Tamaulipas, fortaleciendo las cadenas de suministro locales y regionales. El Deepwater Thalassa llegó a aguas mexicanas el 5 de marzo de 2026.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), en una comparación de magnitud, un pozo en tierra puede llegar a costar entre 4.9 y 8.3 millones de dólares, mientras que los pozos en aguas profundas en el Golfo de México pueden representar entre 120 y 230 millones de dólares por pozo en promedio. Esto significa que sólo la perforación de los pozos implicará más de 55% del gasto que se pretende ejecutar en Trión.

Desde la decisión final de inversión del proyecto, las actividades de ingeniería, adquisición y planeación operativa han avanzado conforme al calendario aprobado. El proyecto sigue en ruta para lograr la primera producción de petróleo en 2028, aseguró Woodside este lunes.

La directora ejecutiva interina de Woodside, Liz Westcott, señaló: “el inicio del programa de perforación representa un hito para el Proyecto Trion y para el sector de petróleo y gas en aguas profundas de México. Subraya la fortaleza de nuestra colaboración con Pemex y nuestro compromiso compartido de desarrollar este proyecto de clase mundial de manera segura y eficiente. Trión es más que un recurso significativo: es una oportunidad para fortalecer la seguridad energética de México, desarrollar capacidades locales y generar valor económico duradero para el país”.

El vicepresidente del proyecto Trion en Woodside, Stephane Drouaud, comentó: “el progreso que estamos viendo en Trión refleja la dedicación y experiencia de nuestro equipo de proyecto y socios, que han trabajado incansablemente para avanzar en este desarrollo. Desde la ingeniería y la planificación hasta la ejecución de la perforación, el equipo está impulsando el proyecto de manera segura y sistemática”.

El pico de producción de este campo está programado para el 2029 y 2030, en que llegará a 110,000 millones de barriles diarios de crudo. A lo largo de la vida del proyecto, se estima que Trion aportará más de 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado mexicano.