Avanza reforma minera en Venezuela

El parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión una nueva ley minera, en la más reciente propuesta de un paquete de cambios respaldados por Estados Unidos destinados a abrir la economía a la inversión extranjera en petróleo y minerales. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha apoyado una serie de medidas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para atraer inversores y estabilizar el país desde la redada estadounidense de enero que capturó al presidente Nicolás Maduro. Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez por cooperar con Estados Unidos. El anuncio de la aprobación por mayoría fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al final de la rápida sesión en la que al menos dos de los seis diputados que intervinieron se quejaron de que habían recibido el texto del proyecto de ley minutos antes del inicio del debate.

Un borrador de la ley, visto por Reuters pero aún no publicado, deroga una ley de regulación minera de 1999 y otra sobre el oro de 2015, permite a empresas extranjeras y nacionales explotar oro, diamantes y tierras raras y aumentar las concesiones de 20 a 30 años.

Aunque los depósitos minerales siguen siendo propiedad del Estado, las disputas se resolverán mediante arbitraje internacional, según el borrador, que también crean nuevos cálculos impositivos para los proyectos mineros.

Es probable que la ley sea aprobada dado el control de la legislatura por parte del partido socialista gobernante. La norma requiere dos debates para su aprobación final. No hay fecha anunciada aún para ese segundo debate. A pesar de contar con enormes reservas minerales, desde oro hasta mineral de hierro, bauxita y coltán, la producción venezolana se encuentra a una fracción de su capacidad, ya que las plantas necesitan urgentemente reparaciones importantes e inversión.