Octavio Barrera asumirá dirección de Exploración y Producción de Pemex, como "suplente por ausencia": Reuters

El director general de la estatal mexicana Pemex, Víctor Rodríguez, notificó el martes el nombramiento de Octavio Barrera como nuevo jefe del brazo de exploración y producción de la petrolera con efectos a partir del miércoles, según un oficio interno de la empresa visto por Reuters.

Reuters reportó la semana pasada que el ⁠ingeniero petrolero Ángel Cid dejaría la dirección del área, conocida como PEP, en los próximos días, apenas unos meses después de haber regresado al cargo, en medio de los intentos de la empresa por frenar el declive del bombeo ⁠de crudo. Cid ya había ocupado el puesto durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Reuters también reportó que el funcionario sería relevado por Barrera, un ingeniero en electrónica nombrado en mayo subdirector de Diseño, Ingeniería y Ejecución de Proyectos en PEP, en medio de una reestructura de Pemex.

De acuerdo al oficio, con fecha del martes y firmado por el director general de Pemex, Barrera ocupará el cargo como "suplente por ausencia", pero tendrá todas las funciones establecidas en los estatutos de la empresa.

Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

La estatal enfrenta una aún abultada deuda con proveedores y una deuda financiera que cerró a septiembre en más de 100,000 millones ⁠de dólares, pese a multimillonarias inyecciones de capital por parte del Gobierno y de beneficios fiscales para mejorar sus ⁠finanzas. Funcionarios han dicho que al cierre del año rondará los 85,000 millones de dólares.

El relevo en PEP se da en medio de los apresurados intentos de la empresa por elevar la producción de crudo y gas, actualmente en 1.6 millón de barriles por día (bpd) y la búsqueda de alianzas con empresas privadas con miras a alcanzar además la meta nacional de 1.8 millón de bpd.