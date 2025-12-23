Apple expresa "total desacuerdo" con la sanción impuesta en Italia por abuso de posición dominante

Apple expresó su "total desacuerdo" con la decisión de la Autoridad de Competencia de Italia, que este lunes impuso una multa de 98.6 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense "por abuso de posición dominante" en relación con su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT), por lo que la multinacional indicó que recurrirá dicha resolución.

Tras una "compleja investigación" en coordinación con la Comisión Europea, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado, el regulador antimonopolio italiano, decidió multar con 98.6 millones de euros a Apple "por abuso de posición dominante", señalando la naturaleza restrictiva su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT), que fija desde abril de 2021 las normas de privacidad impuestas por la compañía a desarrolladores de aplicaciones ofrecidas en la App Store.

"Estamos en total desacuerdo con la decisión", subrayó la multinacional estadounidense, añadiendo que la Autoridad italiana, desestima las importantes medidas de protección de la privacidad que ofrece la ATT en favor de las empresas de tecnología publicitaria y las empresas dedicadas al 'tracking' de datos que buscan tener acceso sin restricciones a los datos personales de los usuarios.

En este sentido, defiende que la función ATT ofrece a los usuarios una forma sencilla de controlar si las empresas pueden rastrear sus datos en las apps o webs de otras compañías y destaca que estas normas se aplican por igual a todos los desarrolladores, incluyendo a Apple, y son apreciadas positivamente por los usuarios y elogiadas por las autoridades de protección de datos de todo el mundo, incluida la plataforma Garante Privacy.

"Seguiremos defendiendo las sólidas medidas de protección de la privacidad para nuestros usuarios mientras recurrimos la decisión", añadió la multinacional en una respuesta remitida por correo electrónico. "En Apple, creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental", subraya la compañía de Cupertino.