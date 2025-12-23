El oro, la plata y el platino brillan en máximos históricos

La plata extendió su avance récord el martes, superando la marca clave de 70 dólares la onza, mientras que el oro y el platino también tocaron máximos históricos.

La plata al contado subió un 3.49%, hasta los 71.47 dólares por onza, tras alcanzar previamente un máximo histórico de 71.49 dólares. Los precios han subido un 147% en lo que va de año.

"En el fondo de todo esto se encuentra la realidad de la oferta y la demanda en un mercado que ha estado en déficit durante cinco años, junto con una creciente demanda industrial. El factor refugio, las expectativas de un dólar más débil y menores rendimientos también contribuyen a la oferta", afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

"El próximo objetivo de la plata es 75 dólares, pero la toma de ganancias de fin de año podría provocar un retroceso".

El dólar estadounidense cayó en una semana acortada por las festividades. Un dólar más débil hace que los metales cotizados en dólares sean más atractivos para los compradores extranjeros.

El oro al contado subió un 0.87% a 4,484.75 dólares la onza después de alcanzar un récord de 4,497.55 dólares.

Los lingotes de oro han aumentado alrededor de un 70% este año, impulsados por las tensiones geopolíticas, los recortes de las tasas en Estados Unidos, las fuertes compras de los bancos centrales y la sólida demanda de inversión.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cerraron con un alza del 0.8% y cerraron en 4,505.7 dólares.

"Seguimos viendo la temática a largo plazo de la diversificación de las reservas extranjeras del banco central como un importante factor de impulso para los precios del oro hasta el final de la década", dijeron los analistas de SP Angel en una nota.

"Vemos que el oro subirá hacia los 5,000 dólares la onza el próximo año", señala la nota.

En el último estallido de tensiones geopolíticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la semana pasada un " bloqueo " de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, y dijo que no descartaba la posibilidad de una guerra con ese país.

El platino al contado subió un 6.8%, hasta los 2,268.95 dólares, tras alcanzar un máximo histórico de 2,274.10 dólares por onza ese mismo día. El paladio avanzó un 6.5%, alcanzando un máximo en tres años de 1,874.22 dólares. Estos metales se utilizan en los convertidores catalíticos de automóviles, donde ayudan a reducir las emisiones nocivas.

A principios de este mes, la Comisión Europea publicó planes para abandonar la prohibición efectiva a partir de 2035 de los automóviles con motor de combustión .