Precio del crudo sube mientras el mercado evalúa crecimiento económico de EU

Los precios del petróleo cerraron al alza el martes porque los inversores evaluaron un crecimiento económico estadounidense más fuerte de lo esperado y el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo de Venezuela y Rusia.

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de 31 centavos, equivalente a 0.5%, en 62,38 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate estadounidense subió 37 centavos, o 0.64%, a 58.38 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 54.99 dólares el barril, un incremento de 47 centavos, o 0.86 por ciento.

La economía estadounidense creció más rápido de lo esperado, impulsada por un sólido gasto de consumo, dijo la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación inicial del PIB del tercer trimestre el martes.

"El mercado está tratando de decidir si debemos estar más entusiasmados con la demanda proveniente del fuerte crecimiento o preocuparnos de que la Fed vaya a tener que frenar ese crecimiento para controlar la inflación", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.

Bloqueo a Venezuela

Los inversionistas también estaban considerando el riesgo de interrupciones en el suministro venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de este mes un bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que ha mantenido a los propietarios de los buques en alerta.

"Con la disminución de la capacidad de almacenamiento en Venezuela, hay riesgos crecientes de que el país tenga que cerrar parte de su producción", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

La carga de buques petroleros en Venezuela se ha desacelerado y la mayoría de los barcos transportan cargamentos de petróleo solo entre puertos nacionales luego de la acción de Estados Unidos contra más barcos.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos podría quedarse con el petróleo confiscado en las costas de Venezuela o venderlo.

Suministro ruso interrumpido

La interrupción del suministro de petróleo ruso también apoyó los precios.

Las fuerzas rusas atacaron el puerto ucraniano de Odesa en el Mar Negro el lunes por la noche y dañaron instalaciones portuarias y un barco, el segundo ataque en la región en menos de 24 horas, mientras que los ataques con aviones no tripulados ucranianos dañaron dos barcos, dos muelles y provocaron un incendio en una aldea en la región rusa de Krasnodar.

Ucrania también ha puesto en la mira la logística marítima de Rusia, centrándose en los petroleros de flota sombra que intentan eludir las sanciones a Rusia.

Se espera que los mercados petroleros permanezcan bien abastecidos en la primera mitad de 2026, dijo Barclays en una nota esta semana, pero el banco agregó que el superávit de petróleo se reduciría a solo 700,000 barriles por día en el cuarto trimestre de 2026 y una interrupción prolongada podría ajustar aún más el mercado.