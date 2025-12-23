Cae en picada la confianza de los consumidores en Estados Unidos a 89.1 puntos

La confianza de los consumidores estadounidenses se mantuvo en mínimos de varios meses durante diciembre, ya que la desaceleración del mercado laboral contrarrestó la mejora del ánimo tras el fin del cierre del gobierno, según una encuesta publicada ayer 23 de diciembre.

La lectura de The Conference Board para el mes fue de 89.1 puntos, por debajo de la cifra de 92.9 puntos y la más baja desde abril.

La cifra de noviembre se revisó al alza desde 88.7 puntos inicial, lo que refleja un repunte de los datos de la encuesta recopilados tras el fin del cierre del gobierno el 12 de noviembre.

“A pesar de la revisión al alza en noviembre relacionada con el fin del cierre, la confianza de los consumidores volvió a caer en diciembre y se mantuvo muy por debajo del máximo alcanzado en enero de este año”, afirmó Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board.

El informe cubre parte del crucial período de compras navideñas de fin de año, que puede representar alrededor de una quinta parte o más de los ingresos anuales de los minoristas.

La junta señaló en particular una caída en la percepción del mercado laboral, ya que 26.7% en diciembre calificó los puestos de trabajo como “abundantes”, en comparación con 37.1% del año anterior.

Según la encuesta, ahora son más los que dicen que los puestos de trabajo “no son tan abundantes” o “son difíciles de conseguir”.

Si bien el índice de expectativas de los consumidores se mantuvo estable en diciembre, el índice de la situación actual se desplomó en comparación con el mes anterior.

Las respuestas escritas en las encuestas hicieron hincapié en las preocupaciones sobre la asequibilidad, como la inflación y los aranceles.

“Las respuestas siguieron pesimistas, pero menos que en noviembre”, afirmó Peterson, quien señaló un menor sentimiento negativo sobre la política, así como un repunte gracias a los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Los analistas han descrito al consumidor estadounidense como resistente, aunque los consumidores más ricos representan una parte desproporcionada de las ventas.