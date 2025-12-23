China busca estabilizar el mercado inmobiliario en 2026

China intensificará la renovación urbana y los esfuerzos para estabilizar su mercado inmobiliario en el 2026, al inicio de su último Plan Quinquenal (2026-2030), según un comunicado de una conferencia sobre política de vivienda publicado ayer 23 de diciembre.

La conferencia, celebrada en Pekín los días 22 y 23 de diciembre, trazó las tareas clave en materia de desarrollo de la vivienda para el periodo del Plan Quinquenal y calificó el próximo año como un punto de partida crítico para la aplicación de las políticas, según el comunicado publicado por el medio oficial del Ministerio de Vivienda.

Uno de los principales objetivos será la “aplicación enérgica de la renovación urbana”, junto con los esfuerzos por estabilizar el mercado inmobiliario, prevenir y mitigar los riesgos y mejorar la oferta de viviendas asequibles.

El sector inmobiliario chino lleva en declive constante desde mediados del 2021, a pesar de las repetidas promesas del gobierno de reforzar el sector. La debilidad de las ventas de viviendas y la caída de los precios han lastrado la confianza de los consumidores y los propietarios de viviendas, ya que alrededor de 70% de la riqueza de los hogares está vinculada al sector inmobiliario.

Los promotores también se han enfrentado a problemas de liquidez. China Vanke anunció el lunes que había obtenido la aprobación para ampliar el periodo de gracia para el reembolso de un bono de 2,000 millones de yuanes con vencimiento el 15 de diciembre.

Los funcionarios también afirmaron que China impulsaría un cambio hacia la venta de viviendas nuevas terminadas.