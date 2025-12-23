El trigo pierde terreno ante la sobreoferta mundial

Los futuros del trigo del mercado de Chicago bajaron levemente el martes, ya que la masiva oferta mundial de trigo acaparó la atención tras un repunte de tres días alimentado por la preocupación de que la escalada de la guerra en Ucrania pudiera interrumpir las exportaciones del Mar Negro.

La soya y el maíz se mantuvieron estables y se vieron favorecidos por las ventas de exportación y el repunte de fin de año, típico de los operadores que abandonan posiciones antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El contrato de trigo más activo de la Bolsa de Chicago bajó 75 centavos a 5.1475 dólares por bushel.

Las fuerzas rusas atacaron la infraestructura portuaria y energética en la región ucraniana de Odesa, provocando un incendio que quemó 30 contenedores de harina y aceite vegetal en el puerto de Pivdennyi, dijo el lunes un alto funcionario ucraniano.

Sin embargo, la caída de los precios del trigo ruso y la abundante oferta de trigo argentino pesaron más que el apoyo de la actual guerra del Mar Negro.

"Aunque hay problemas, los precios del trigo ruso están bajando", dijo Dan Basse, presidente de AgResource. "Es un mundo inundado de trigo".

La soya de Chicago subió 25 centavos a 10.6525 dólares el bushel, mientras que el maíz sumó 25 centavos a 4.4725 dólares el bushel.

La soya había caído la semana pasada debido a la cautela de los operadores sobre el ritmo de las compras chinas de porotos estadounidenses en el marco de una tregua comercial bilateral, mientras que los pronosticadores seguían proyectando otra cosecha récord en Brasil esta temporada.

También se espera que el tiempo favorable en Sudamérica beneficie a la abundante cosecha de soy de la región.