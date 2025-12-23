Fibra Storage coloca CBFI’s

Fibra Storage, un fideicomiso de bienes raíces especializados en operar y desarrollar minibodegas para auto almacenaje, puso en circulación 281,600 de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios o CBFI’s, que había adquirido mediante su fondo de recompra.

Los CBFI’s se encontraban en la tesorería del fideicomiso derivados de las distintas recompras que realizó Fibra Storage y que fueron entregados como parte de los remanentes del derecho de adquisición preferente llevado a cabo en el mes de septiembre de 2023.

La fibra dijo que tenía 7.5 millones de certificados en tesorería, derivado de las compras que ha realizado y recordó que el fondo de recompra fue aprobado por la asamblea de tenedores del Fibra Storage el 28 de abril pasado por un monto equivalente al 5% de los certificados en circulación en ese momento, por lo que el fondo aún tiene recursos.

Grupo Carso, el conglomerado de empresas de infraestructura, construcción y comercio de la familia Slim, pagará de manera anticipada un bono que fue colocado en octubre de este año.

La compañía dijo que pagará el bono con clave de pizarra 'GCARSO 00625' el próximo 31 de diciembre, con el cual recabó 4,700 millones de pesos (261.6 millones de dólares) y que vence el 13 de enero de 2026.

La amortización anticipada total de los certificados bursátiles se llevará a cabo a "precio limpio" conforme al cálculo previsto en el título, más los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los certificados bursátiles a la fecha de pago. El pago de este bono se llevará a cabo a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores.

Y ya que hablamos de premios, Rotoplas, una empresa especializada en soluciones de agua, pagará a sus accionistas un reembolso de capital en efectivo por el equivalente a 0.125 pesos por cada acción en circulación.

La empresa dijo que el reembolso de capital fue aprobado por sus accionistas durante asamblea general extraordinaria que se llevó a cabo el 10 de diciembre en Ciudad de México.

El reembolso de capital consiste en el pago de 0.125 en efectivo por cada acción en circulación, lo que implicó un desembolso total por parte de la compañía de 60,302,674.33 pesos (3.4 millones de dólares)", dijo Rotoplas, en un comunicado.

Y noticias de regalo. Banco de México informó que las reservas internacionales del país subieron en 713 millones de dólares durante la semana que terminó el 19 de diciembre, con lo que se ubicaron en una cifra inédita de 251,238 millones de dólares.

Las reservas, que son acumuladas por el banco central para hacer frente a un eventual choque financiero adverso, registraron su séptimo incremento consecutivo y el mayor de las últimas tres semanas.

Además, las reservas internacionales registraban un alza de 9.8% respecto al nivel que tenían al cierre de 2024 y, en términos nominales, mostraban un avance acumulado de 22,449 millones de dólares en el año.