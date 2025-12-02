En el 2026, 42 de cada 100 pesos de la inversión pública se destinarán a proyectos prioritarios: CIEP

El siguiente año, del presupuesto total propuesto para la inversión pública, 42 de cada 100 pesos serán destinados a los proyectos prioritarios de la administración de Claudia Sheinbaum, indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Para el 2026, se espera que el gasto en inversión pública –tanto física como financiera– sume un total de 1.26 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 21% anual, esto luego de que este año se cerrara la llave del gasto en este rubro para alcanzar la consolidación fiscal.

Así, el gasto público en inversión alcanzará un nivel de 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) el siguiente año. No obstante, el CIEP señaló que con el aumento de recursos para el 2026 no se compensa la contracción que se observó este año.

“La concentración del gasto en el 2026 para proyectos prioritarios en el sector energético y ferroviario, deja menos recursos para otros rubros que requieren nueva infraestructura como educación, salud, vivienda, lo cual puede generar mayores rezagos de mantenimiento y capacidad instalada a partir del 2027, cuando la inversión pública disminuya”, explicó.

El proyecto prioritario que concentrará una mayor suma de dinero será el de Petróleos Mexicanos (Pemex), en línea con su Plan Estratégico 2025-2030. De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, el gasto en inversión pública en la petrolera será de 247,230 millones de pesos, 14% más en comparación anual.

Otros proyectos prioritarios son los nuevos trenes, con un presupuesto de 104,576 millones de pesos; los proyectos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 61,091 millones de pesos; así como los proyectos de carreteras y caminos, con una inversión de 27,720 millones de pesos para el siguiente año.

“Para financiar estos proyectos de inversión, de acuerdo con la SHCP se utiliza la inversión impulsada, que combina diversas fuentes más allá del presupuesto tradicional (...) La priorización de estos proyectos busca facilitar el cierre de obras estratégicas en el 2026 pero puede incrementar la vulnerabilidad de sectores no prioritarios ante la reducción de gasto prevista para los años siguientes”, agregó el CIEP.

Declive en el mediano plazo

El análisis del CIEP aseveró que, aunque se espera un crecimiento en la inversión física el siguiente año, en el mediano plazo se prevé un declive de ésta, de acuerdo con lo expuesto por el gobierno en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026.

“Este repunte parece coyuntural pues los CGPE 2026 advierten una contracción de 0.6 puntos porcentuales del PIB hacia el 2030. La caída proyectada en el mediano plazo se agrava con el declive en proyectos de infraestructura financiados a través de los esquemas de participación privada y mixta”, indicó el CIEP.

En este sentido, indicó que es importante establecer una estrategia de financiamiento de largo plazo para financiar la infraestructura pública, en donde se puedan contemplar, por ejemplo, nuevos mecanismos de participación privada en el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento y desarrollo económicos.