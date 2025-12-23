España registró 426 procesos efectivos de eutanasia en 2024

El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de que, durante 2024, finalizaron en España 929 procesos de solicitud de eutanasia, de los que 426 resultaron en prestaciones efectivas, lo que supone el 45.86% del total y un 27.5% más que el año anterior, según recoge el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir.

Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado 2,432 solicitudes: 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en el año 2024, lo que supone un incremento total del 437 por ciento. Solo en 2024, se registraron en total 905 nuevas solicitudes de eutanasia.

En lo relativo a los procesos finalizados el año pasado, que incluyen 803 solicitudes presentadas y resueltas en 2024 y 126 iniciadas en años anteriores, 131 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15.18%), 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5.81%) y 308 fallecieron durante el proceso de tramitación (33.15%).

Por comunidades autónomas, el mayor número de solicitudes se produjo en Cataluña (303, de las que se aceptaron 142), seguida de Madrid (129, se aceptaron 62), País Vasco (75, se aceptaron 50), Andalucía (72, se aceptaron 30), Canarias (52, se aceptaron 25), Islas Baleares (48, se aceptaron 17), Castilla y León (40, se aceptaron 15), Asturias (34, se aceptaron seis).

Junto a estas, Galicia (34, se aceptaron 16), Comunidad Valenciana (31, se aceptaron 16), Castilla-La Mancha (26, se aceptaron ocho), Navarra (23, se aceptaron 14), Aragón (22, se aceptaron ocho), Cantabria (13, se aceptaron tres), La Rioja (nueve, se aceptaron seis), Murcia (nueve, se aceptaron cuatro), Extremadura (ocho, se aceptaron cuatro), Melilla (uno, no se aceptó). Ceuta no registró ninguna solicitud.

En cuanto al perfil de la persona solicitante, siguiendo la tendencia de los dos últimos años, 75,89 por ciento eran pacientes mayores de 60 años. En concreto, 202 se sitúan entre 60 y 69 años; 245, entre 70 y 79 años; y 258, en una edad superior a los 80. Por su parte, 131 solicitudes corresponden a personas de entre 50 y 59 años; 56, entre 40 y 49 años; 27, entre 30 y 39 años; y 10 tenían menos de 30 años en el momento de la solicitud.

Las enfermedades de base más frecuentes fueron la neurológica (32.51%) y la oncológica (29.71%), sumando conjuntamente el 62.22% de los casos. De los 929 procesos finalizados en 2024, 534 se corresponden con solicitantes con capacidad de hecho, mientras que 51 eran personas que habían cumplimentando un documento de instrucciones previas estando en capacidad para ello.