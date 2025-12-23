Tenistas despiden 2025 con ingresos récord

Los premios económicos del tenis profesional alcanzaron cifras récord en 2025, teniendo a Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz como máximos exponentes.

La bielorrusa se embolsó 15 millones de dólares durante su participación en el WTA Tour 2025. Esta cifra proviene exclusivamente de sus resultados deportivos y está reflejada en sitio oficial de la Asociación de Tenis Femenil (WTA). No incluye patrocinios u otras fuentes económicas externas.

En el caso del español, recibió 21.35 millones de dólares tras cerrar la temporada 2025, según el sitio oficial de la Asociación de Tenis Profesional (ATP). Tampoco incluye patrocinios ni otros vínculos comerciales.

Aryna Sabalenka conquistó cuatro títulos en 2025, aunque el único de Grand Slam fue el US Open en septiembre, contra Amanda Anisimova. Sin embargo, no fue la más ganadora del WTA Tour, ya que la italiana Sara Errani levantó siete trofeos.

Lo más sorprendente es que nunca bajó del primer lugar del ranking mundial y cerró con 10,870 puntos. Retuvo la cima con la que también concluyó 2024.

Carlos Alcaraz, por su parte, sí fue el más ganador del ATP Tour 2025 con ocho títulos. Destacó con dos de Grand Slam (Roland Garros y US Open) y tres de Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati).

También cerró el año como líder del ranking, aunque a diferencia de Sabalenka osciló hasta el tercer lugar, en una ruda competencia ante el italiano Jannik Sinner.

Otra curiosidad es que ni Sabalenka ni Alcaraz lograron imponerse en el último torneo del año, las Finals WTA y ATP, respectivamente, en el que participan los ocho mejores de la temporada. La bielorrusa perdió ante la kazaja Elena Rybakina y el español ante Sinner.

Sin embargo, consumaron el récord económico gracias a estos notables rendimientos. La mayor cifra en la historia de la WTA había sido de 9.87 millones de dólares para la polaca Iga Swiatek al cierre de la temporada 2022.

Nunca en la historia de la WTA una jugadora había superado los 10 millones de dólares en premios exclusivamente deportivos. Aryna Sabalenka es la primera en conseguirlo.

En el caso de la ATP, la máxima cifra habían sido los 16.94 millones de dólares de Jannik Sinner al cierre de la temporada 2024.

El italiano superó el monto del año pasado, logrando 19.12 millones de dólares en 2025, pero no le valió para ser líder del prize money de ATP frente a Carlos Alcaraz. Lo que sí es un hecho es que fueron los únicos jugadores de la rama varonil en superar los 10 millones en esta temporada.

El podio de ATP en 2025 lo completa el alemán Alexander Zverev con 7.46 millones de dólares, a pesar de que sólo ganó un título: el Abierto 500 de Múnich.

Por parte de WTA, después de Aryna Sabalenka se encuentran Iga Swiatek con 9.91 millones de dólares y Elena Rybakina con 8.43. La kazaja hizo historia al ganar el premio económico más alto en la historia del deporte femenil en las Finals 2025, en Arabia Saudita, correspondientes a 5.23 millones.

En cuanto a mexicanos, Renata Zarazúa fue la mejor ubicada entre ambas ramas con 883,025 dólares, luego de una temporada destacada en la que disputó los cuadros principales de todos los Grand Slams, avanzando a segunda ronda en el Australian Open, Wimbledon y US Open.

Top 5 tenistas con mayor prize money en 2025

Femenil (WTA):

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) – 15 millones de dólares Iga Swiatek (Polonia) – 9.91 millones de dólares Elena Rybakina (Kazajistán) – 8.43 millones de dólares Coco Gauff (Estados Unidos) – 7.78 millones de dólares Amanda Anisimova (Estados Unidos) – 7.25 millones de dólares

Varonil (ATP):

Carlos Alcaraz (España) – 21.35 millones de dólares Jannik Sinner (Italia) – 19.12 millones de dólares Alexander Zverev (Alemania) – 7.46 millones de dólares Alex De Miñaur (Australia) – 6.66 millones de dólares Lorenzo Musetti (Italia) – 6.34 millones de dólares

Fuentes: WTA y ATP