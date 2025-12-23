México solicitó ayuda al BID para capacitar a cuidadores y generar estrategia de largo plazo para cuidados

El gobierno mexicano solicitó, hacia la segunda mitad de este año, el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para dos proyectos encaminados al Sistema Nacional de Cuidados, cuyos presupuestos suman 1 millón 520 dólares y buscan capacitar a personas cuidadoras de infancias y generar una estrategia de largo plazo de cuidados para personas adultas mayores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó a El Economista que estos apoyos se dan a través de cooperaciones técnicas no reembolsables con recursos del BID, los cuales son utilizados por el organismo para la contratación de expertos y otros costos asociados para el desarrollo del proyecto solicitado.

“Ninguna institución del gobierno de México ejerce estos recursos”, indicó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

La primera de las cooperaciones es el proyecto ME-T1557 Apoyo a la Construcción de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados y la Implementación de Estrategias de Igualdad e Inclusión, con un costo de 750,000 dólares y cuya fecha de aprobación data del 5 de septiembre pasado.

De acuerdo con los documentos, el objetivo de este proyecto es cerrar brechas sociales y promover la participación laboral de las mujeres fortaleciendo acciones, programas y políticas públicas de cuidados.

El objetivo de este proyecto, indicó Hacienda, es apoyar al desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados a través del diseño e implementación de una estrategia de capacitación para personas cuidadoras que laborarán en los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Asimismo, dará un diagnóstico de las brechas de habilidades y el diseño de esquemas de profesionalización para las personas cuidadoras en México.

El segundo proyecto es el ME-T1566 Apoyo al Diseño e Implementación de Servicios de Cuidados de Larga Duración y Prevención de la Dependencia en México, aprobado el 1 de diciembre pasado por 770,000 dólares. Está financiando en conjunto por el BID y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

Esta cooperación tiene como fin apoyar en el diseño e implementación de políticas de servicio y prevención de cuidados de largo plazo, por lo que se realizarán actividades técnicas especializadas que contribuirán a la toma de decisiones en materia de productividad económica.

“Ambos proyectos se sustentan en los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Se encuentran en fase de licitación de consultores por parte del BID y se esperan los entregables durante el año 2026”, detalló Hacienda.

Mujeres que cuidan al país

En México, el Sistema Nacional de Cuidados es uno de los grandes pendientes que se tienen con las mujeres, quienes son las que cuidan, principalmente, a las infancias, personas enfermas o con alguna discapacidad, así como a los adultos mayores.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 75 de cada 100 personas que cuidan en México son mujeres.

En tanto, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, mostró que, en promedio, las mujeres dedican 12% más tiempo a la semana que los hombres cuando les toca trabajar, cuidar y realizar labores domésticas. A la semana, las mujeres destinan 76.1 horas a esta triple jornada.