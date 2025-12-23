Novo Nordisk sube en bolsa de Dinamarca tras aprobación de la píldora Wegovy

Los títulos de farmacéutica danesa subieron más de 9% el martes en la bolsa de Copenhague después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó su pastilla para bajar de peso.

Las acciones de la compañía subieron a 331.6 coronas danesas, registrando su mejor ganancia desde el 7 de marzo del año pasado cuando subió 8.33 por ciento.

Sus acciones, que han caído más de la mitad este año, fueron las que más subieron el martes en Europa.

Los títulos de Novo que cotizan en Nueva York subieron 7.3%, hasta los 51.61 dólares. Las acciones de su competidora estadounidense Eli Lilly retrocedieron 0.45% a 1,071.64 dólares.

La aprobación de la pastilla Wegovy de Novo otorga a la farmacéutica una ventaja competitiva en la carrera por un potente medicamento oral para bajar de peso, mientras intenta recuperar cuota de mercado de Lilly y fabricantes de compuestos.

Novo, que enfrentó enormes dificultades de suministro tras el lanzamiento en 2021 de su medicamento inyectable Wegovy, ha afirmado estar mejor preparada esta vez. Su director ejecutivo, Mike Doustdar, declaró el mes pasado que la compañía tiene "más que suficientes pastillas esta vez" y que apostaría todo en el lanzamiento.

La empresa también ha presentado una solicitud de comercialización para la pastilla a la Agencia Europea de Medicamentos y otras autoridades reguladoras.

Mucha competencia

Los analistas esperan que las píldoras amplíen el acceso a los tratamientos para bajar de peso y aborden las dudas sobre las inyecciones.

"Nuestro enfoque es bastante simple: tratamientos efectivos y un acceso amplio y asequible, independientemente de que los pacientes prefieran una pastilla o una inyección", afirmó Doustdar, director ejecutivo de Novo, en un video publicado en LinkedIn.

Aunque Wall Street sigue siendo optimista respecto de la píldora Wegovy, la atención también se centra en cómo se comportaría el tratamiento frente al fármaco oral de Lilly.

Evan Seigerman, analista de BMO Capital, dijo que la ventaja de Novo en captar pacientes con preferencia por la conveniencia de una píldora podría ser de corta duración, ya que se espera que el orforglipron de Lilly sea aprobado en 2026.

Roche, AstraZeneca y Viking Therapeutics and Structure, con sede en EU también están probando fármacos orales para bajar de peso.