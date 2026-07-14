Ventas de la ANTAD anotan su junio más débil en 12 años, sin contar la pandemia y en medio del Mundial

Las ventas de los comercios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registraron una caída nominal de 1.6% en junio de este año, su mayor retroceso para un mismo mes desde 2014, sin considerar los años de la pandemia y en medio del Mundial 2026.

El resultado fue atribuido a un “efecto calendario debido a un domingo menos respecto al mismo mes de 2025 y al Mundial de Futbol 2026, que cambió temporalmente los hábitos de consumo y redujo la afluencia a cierto tipo de tiendas físicas”.

Mientras que a tiendas totales las ventas de las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas aumentaron 0.6% en comparación con el mismo mes del 2025, indicó la Asociación en su reporte mensual.

El resultado de junio marcó la primera caída de las ventas a tiendas iguales de los afiliados a la ANTAD en 15 meses, desde el retroceso de 1.7% registrado en febrero de 2025.

Cabe mencionar que en junio de 2014 las ventas a tiendas iguales de los comercios afiliados a la ANTAD retrocedieron 0.2 por ciento. Sin considerar el efecto de la pandemia, ese había sido el último descenso para un mes de junio.

No obstante, el peor desempeño para un mes de junio se registró en 2020, cuando las ventas se desplomaron 17.9% debido a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

La caída en las ventas de las cadenas departamentales y supermercados se registró en un momento de menor inflación.

Durante junio de 2026, la inflación general anual se ubicó en 3.37%, por debajo del 3.94% registrado en mayo, con lo que acumuló tres meses consecutivos de desaceleración, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el acumulado de enero a junio de 2026, las ventas a tiendas iguales registraron un crecimiento de 1.5%, mientras que las ventas a tiendas totales avanzaron 3.7 por ciento.

Durante junio, las cadenas afiliadas a la ANTAD reportaron ventas por 138,400 millones de pesos, con lo que el monto acumulado en el primer semestre del año ascendió a 814,000 millones de pesos.

Cadenas departamentales con las mayores caídas

De acuerdo con el reporte de la ANTAD, el desempeño por formato de tienda fue desigual durante junio, siendo las tiendas departamentales las que registraron el mayor retroceso en junio, con una caída de 3.7% en ventas a tiendas iguales y de 2.6% a tiendas totales.

En este segmento se reconocen a cadenas como El Palacio de Hierro, Sears, Liverpool, Coppel, Sanborns, Suburbia, entre otros.

Después se ubicaron las tiendas de autoservicio, con descensos de 2.7% en las ventas a tiendas iguales y de 0.5% a tiendas totales en el sexto mes del año. En este formato participan cadenas como Soriana, Chedraui, La Comer, Waldo's, H-E-B y Ley, entre otras.

Mientras que las tiendas especializadas fueron las mejor posicionadas en ventas, toda vez que cerraron con un crecimiento de 3.1% a unidades iguales y de 6.6% a tiendas totales.

Las cadenas afiliadas a la ANTAD están dedicadas a categorías como mejoramiento del hogar, electrónica, farmacias, artículos deportivos, ópticas, joyería, muebles y ropa, entre las que se encuentran Home Depot, AutoZone, Devlyn, Innovasport, 7-Eleven, Modelorama, Extra, entre otras.