Fanki se cae en plena preventa de boletos para el México vs Portugal de Cristiano Ronaldo

La plataforma Fanki sufrió una caída de su servicio en plena preventa de los boletos para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal de Cristiano Ronaldo, en marzo del próximo año y que significará la reapertura del Estadio Banorte, antes Azteca.

Usuarios reportaron en redes sociales que no se podían adquirir las entradas para el juego del próximo 28 de marzo en la plataforma de origen colombiano.

La cita para adquirir las entradas era a las 9:00 a.m. de este miércoles 10 de diciembre para las personas que cuentan con una tarjeta de crédito o débito de Banorte.

Usuarios reportan que el sitio dejó de responder minutos después del inicio de venta de boletos, con un "error 503" (Service Temporarily Unavailable) y ya no pudieron avanzar en el proceso ni acceder a la fila virtual.

Hasta las 10:43 horas de este miércoles, ni la plataforma de venta de boletos ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han dado una posición sobre la caída de la página oficial para la venta del esperado partido de CR7 en suelo azteca.

México se enfrentará a Portugal el próximo 28 de marzo de 2026 en la cancha del Estadio Banorte, que reabrirá sus puertas tras la remodelación de los últimos meses de cara a los juegos que recibirá en el Mundial 2026.

INFORMACIÓN EN PROCESO…