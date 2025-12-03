Microsoft recorta caída tras desmentir informe sobre reducción de objetivos de ventas de software IA

La cotización de Microsoft recortó la caída en Wall Street al medio día de la jornada del miércoles después de desmentir el reporte de The Information en el que se aseguraba que la empresa fundada por Bill Gates estaba recortando las cuotas de venta de software vinculado a la inteligencia artificial (IA).

Tras la negación de Microsoft, sus acciones, que habían caído casi un 3% en las primeras operaciones del miércoles, redujeron sus pérdidas y se ubicaron en 480.79 dólares, una caída de 1.87 por ciento.

"El artículo de The Information combina de forma imprecisa los conceptos de crecimiento y cuotas de ventas, lo que demuestra su falta de comprensión de la forma en que funciona y se compensa una organización de ventas", dijo un portavoz de la compañía en un comunicado.

Otras empresas vinculadas al sector de la IA, como los fabricantes de chips Nvidia y Broadcom, cayeron en sintonía con Microsoft. Nvidia bajó casi un 1%, aunque después acortó la caída a solo 0.25%, mientras que Broadcom retrocedió más del 1.2 por ciento. Micron Technology también se vio presionada, con retrocediendo más de 2.8 por ciento.

El aumento de las valoraciones tecnológicas y las señales de una lenta adopción de la naciente tecnología de inteligencia artificial han alimentado en los últimos meses los temores de una burbuja creciente, similar al auge de las puntocom en los años 1990.

Varios analistas han dicho que las empresas aún se encuentran en las primeras etapas de adopción de IA y que probablemente enfrentarán algunos desafíos.

"Eso no significa que los productos de IA no sean prometedores para ayudar a las empresas a ser más productivas, solo que puede ser más difícil de lo que pensaban", dijo Gil Luria, analista de DA Davidson.

(Con información de Reuters)