¿Vas a viajar? Guía práctica para usar tu Tag en casetas de peaje este invierno

Las vacaciones de invierno se acercan y, si planeas viajar por carretera, es esencial tener listo tu Tag, que agiliza tu paso por las casetas de peaje en todo el país.

Aunque Caminos y Puentes Federales (Capufe) todavía no ha definido la fecha exacta para implementar la modalidad “Cero Efectivo”, se prevé que pronto el Tag será la única forma de pago aceptada en muchas plazas de cobro.

La iniciativa “Cero Efectivo” busca reducir el uso de dinero en efectivo y hacer más eficiente la movilidad en las carreteras de cuota. De acuerdo con Capufe, el cambio será gradual y permitirá un tránsito más ágil y seguro para los conductores. Además, la interoperabilidad entre operadores garantiza que los usuarios podrán utilizar el mismo dispositivo en diferentes autopistas y casetas bajo convenio.

PASE informó que no será necesario adquirir un nuevo Tag cuando la nueva modalidad entre en vigor; los usuarios podrán utilizar su dispositivo actual en toda la red carretera de Capufe. “Los usuarios no se verán afectados gracias a los acuerdos de interoperabilidad existentes en México, los cuales permiten que el Tag de un operador, como PASE, sea aceptado en las casetas de otros concesionarios con convenio”, explicó la empresa.

¿Cómo preparar tu Tag para viajar por carretera estas vacaciones?

Expertos en telepeaje de PASE recomiendan seguir estas acciones básicas:

Verifica la cobertura: Consulta en la app o sitio web del proveedor en cuáles autopistas y plazas de cobro es válido tu Tag. El dispositivo de PASE funciona actualmente en los 13 corredores carreteros más importantes y más de 360 plazas de cobro en todo el país, incluidas las operadas por Capufe. Anticipa tus recargas: Si usas la modalidad prepago, recarga tu Tag al menos 30 minutos antes de viajar para evitar contratiempos. Existen más de 160,000 puntos de recarga en tiendas y farmacias, y más de 12,000 puntos de venta físicos y en línea. Actualiza tus medios de pago: En modalidad pospago, asegúrate de que la tarjeta vinculada esté vigente y con fondos disponibles. Coloca correctamente el Tag: Debe ir adherido al centro y la parte frontal del parabrisas y estar activo para asegurar la lectura automática. Planea tu ruta: En circuitos cerrados podría ser necesario contar con un saldo mínimo equivalente al costo del recorrido completo, aunque solo se descuente el trayecto realizado.

Recuerda que el papel de las empresas de telepeaje es mediar y garantizar transacciones eficientes, seguras y transparentes en autopistas, pero no pueden fijar tarifas. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en México existen 75 concesionarios responsables de las carreteras de cuota, quienes establecen tarifas y condiciones de uso, sujetas a autorización de la SHCP.

Al pagar tu peaje, utiliza Tag o efectivo: actualmente la tarifa es la misma, pero pronto el uso del Tag será obligatorio en muchas vías. Planifica tu viaje anticipadamente y consulta tanto la cobertura del dispositivo como los precios antes de salir. Así, además de agilizar tus trayectos, podrás gestionar mejor tus finanzas personales en carretera.