México y EU abordan la Sección 232 en la segunda ronda de negociaciones de cara a revisión del T-MEC

La Secretaría de Economía y la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) abordaron cuestiones relacionadas con la Sección 232 en la segunda ronda de negociaciones formales sobre la revisión sexenal del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite al presidente de Estados Unidos imponer restricciones a las importaciones de bienes o entablar negociaciones con socios comerciales si el secretario de Comercio determina, tras una investigación, que la cantidad u otras circunstancias de dichas importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional de aquel país.

A finales de 2025, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) destacó que 31% de las exportaciones mexicanas pagaban entonces aranceles de la Sección 232 en las aduanas de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía informó que este martes continuaron las reuniones técnicas dentro del proceso de revisión del T-MEC, de cara al 1 de julio de 2026.

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y el subsecretario de la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunieron en la Ciudad de México para continuar las conversaciones.

“Ambas partes destacaron el buen momento de la relación entre México y Estados Unidos, reflejado en la reunión que tuvo el embajador Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, tanto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard”, dijo el comunicado.

En la reunión de este martes se abordaron, entre otros temas, avances y pendientes de las discusiones previas referentes a las barreras comerciales y al Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual, así como reglas de origen, reducción de dependencia de importaciones externas a la región, los aranceles al acero, aluminio y cobre bajo la medida 232 aplicados por Estados Unidos al mundo y el fortalecimiento de las cadenas de suministro entre ambos países.

“Todos estos asuntos serán retomados a mayor profundidad técnica entre los equipos de ambos países en las reuniones que se llevarán a cabo hasta el día jueves de la presente semana en la Ciudad de México”, agregó la Secretaría de Economía.