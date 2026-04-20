IP de México pide a Greer eliminar aranceles y acelerar integración con EU

El sector empresarial de México pidió a Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, acelerar la integración con Estados Unidos y eliminar los aranceles a los productos mexicanos en al antesala de la ya próxima revisión del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC).

En la Ciudad de México, Greer se reunió este lunes en privado con los representantes empresariales de los sectores automotriz, siderúrgico, agropecuario y servicios, así como con dirigentes de la Cámara Americana de Comercio (AmCham México) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Presente en esas reuniones, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que los equipos negociadores de México y Estados Unidos presentarán diagnósticos, propuestas y planteamientos y que en los siguientes días continuarán las reuniones bilaterales de los equipos técnicos, con el inicio de las negociaciones ya en sí para el 25 de mayo, aproximadamente.

El último encuentro de Greer fue con miembros de la AmCham México, una organización relevante dado que Estados Unidos representa más de la mitad de toda la inversión extranjera directa en México.

“También (los dirigentes de la AmCham México) dieron sus puntos de vista. Todos coincidiendo en que es importante que México y Estados Unidos se integren más; que lo que se va a reemplazar de cosas que traemos de Asia lo podamos hacer entre los dos países lo más pronto posible”, refirió Ebrard.

Al termino de la reunión, Oscar del Cueto, presidente de la AmCham México, comentó que pidieron a Greer la eliminación de aranceles a productos mexicanos para que con ello arrive más inversión a América del Norte.

Ebrard expuso que los dirigentes de los sectores automotriz y siderúrgico plantearon las afectaciones causadas por los aranceles de la Sección 232.

José Medina Mora, presidente del CCE, informó que pidió a Greer la eliminación de los aranceles a las importaciones mexicanas.