México y EU acuerdan iniciar conversaciones sobre revisión del T-MEC a finales de mayo

México y Estados Unidos tendrán ⁠su primera reunión oficial bilateral de negociaciones para la revisión del tratado comercial de América del Norte (T-MEC) el 25 de mayo, informaron ambos países, en ⁠el marco de la visita a ⁠la CDMX del representante comercial de estadounidense, Jamieson Greer.

El anuncio, en un comunicado conjunto, se da luego del encuentro de Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encargado de las negociaciones por parte de México sobre el TMEC, del que también forma parte Canadá.

"Vamos a tener comunicación muy estrecha como estamos ahora. Y seguramente a fines de mayo estaremos tanto yendo a Washington como ellos viniendo a México para las negociaciones", dijo Ebrard a periodistas.

Ambos funcionarios instruyeron a sus equipos a llevar conversaciones técnicas esta semana sobre "seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes", señala el comunicado conjunto.

La reunión bilateral del 25 de mayo para las negociaciones del T-MEC será en Ciudad de México (CDMX), añade el texto.

Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El discurso alrededor de la ⁠modernización del T-MEC ha girado en torno a ⁠las dudas de si Washington ⁠seguirá adelante con el acuerdo regional o negociará acuerdos bilaterales con México y Canadá. A inicios ⁠de abril, Greer dijo que Estados Unidos intentará resolver tantos problemas como sea posible con el tratado comercial con México y Canadá antes del 1 de julio, pero es probable que las negociaciones para reequilibrarlo se prolonguen más allá de ese plazo.

En julio, los tres países deben decidir si extienden el tratado por 16 años adicionales o entran en un esquema de revisiones anuales hasta ⁠2036, en un contexto complejo por los aranceles que ha impuesto el presidente estadounidense, Donald Trump, a sus dos vecinos y socios comerciales.