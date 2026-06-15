Ministros de comercio del T-MEC perfilan reunión trilateral el 1 de julio

Los ministros de comercio de México, Estados Unidos y Canadá perfilan una reunión el próximo 1 de julio para la revisión conjunta del tratado comercial del que forman parte (T-MEC), informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Sin embargo, Ebrard dijo que esto lo podría confirmar luego de que se reúna con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, este jueves en la ciudad de Washington o posteriormente, ya que regrese a México.

Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio Canadá–Estados Unidos y Asuntos Intergubernamentales de Canadá, ha estado ausente de las negociaciones preparatorias para definir el curso del T-MEC.

“Yo diría que, como está establecido, es muy probable, aunque eso se los podría informar una vez que hable con el embajador Greer, ya sea desde Washington o con ustedes en México, podrá hacerse el día primero de julio, tenemos que estar los tres (ministros)”. dijo Ebrard este lunes.

En una conferencia de prensa, vía telefónica, Ebrard respondió así a una pregunta respecto a la incorporación de Canadá a las discusiones sobre la revisión del T-MEC.

El Artículo 34.7 del T-MEC estipula el 1 de julio de 2026 como fecha para la celebración de la primera revisión conjunta, con el objetivo de evaluar su funcionamiento, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, adoptar medidas pertinentes. Asimismo, las Partes también pueden presentar propuestas al menos un mes antes de la reunión de la Comisión de Libre Comercio.

Hasta ahora, la delegación canadiense ha estado ausente de las negociaciones sobre la revisión del T-MEC. México y Estados Unidos celebraron del 27 al 29 de mayo la primera ronda bilateral de negociaciones en la Ciudad de México. Y ambas partes comenzaron este lunes una segunda ronda de cuatro días seguidos en Washington y tienen programada una tercera ronda el 20 de julio en la Ciudad de México. A principios de junio, Ebrard instó a Canadá a unirse a las negociaciones.

Ebrard agregó que desconoce si habrá más rondas después de la tercera. “No les puedo confirmar que esa fecha sea en la que terminemos, porque todavía nos faltan muchos temas”, dijo.

El T-MEC está programado para finalizar 16 años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2036), a menos que las tres partes del T-MEC confirmen que desean continuar el acuerdo a través de un proceso de “revisión conjunta”.

Durante la segunda ronda, Ebrard informó que México pedirá a Estados Unidos la eliminación de los aranceles de la Sección 232 a las importaciones estadounidenses de productos mexicanos como automóviles y acero. Además, se tratarán temas relacionados con el sector agroalimentario, medio ambiente, laboral y reglas de origen.

En la anterior ronda, Estados Unidos fijó posiciones sobre reglas de origen del sector automotriz, acero, aluminio y la seguridad económica de la región.