La IA potencializa los fraudes digitales: tips para identificar correos, llamadas y mensajes falsos

Los fraudes financieros evolucionaron con la aparición de la inteligencia artificial (IA). Hoy, son tan creíbles que pueden engañar a todos por igual: correos sin faltas de ortografía, llamadas con voz clonada, videos deepfake y mensajes de texto personalizados. ¿Cómo evitar caer en ellos?

Luis González y González, consultor independiente de IA y transformación digital, refiere que este tipo de engaños ya no son evidentes. La conjunción de la inteligencia artificial y la ingeniería social puede hacer caer incluso al usuario más habituado al mundo digital.

Para el especialista, la ingeniería social es el arte del engaño psicológico; en lugar de vulnerar sistemas tecnológicos, los delincuentes manipulan emociones como miedo, urgencia o confianza. Indica que la IA perfecciona los fraudes financieros relacionados con ingeniería social, ya que permite generar contenidos hiperrealistas capaces de engañar a cualquier persona. Por ello, advierte, es fundamental verificar siempre lo que se ve en internet.

Las trampas más comunes

Carolina Ruiz González, CEO de Brier & Thorn en América Latina, reconoce que esta clase de engaños es posible gracias a que la ingeniería social funciona como un mecanismo para "hackear" al ser humano, atacando al eslabón más débil de todos los sistemas informáticos. El phishing (mensajes o correos falsos) y el vishing (llamadas fraudulentas) encabezan las modalidades más frecuentes de fraudes.

La Guía de Ciberseguridad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes define el phishing como correos electrónicos de personas desconocidas en los que se pide descargar un archivo adjunto, hacer clic en una liga, llenar un formulario o proporcionar información privada, personal o familiar, como contraseñas. Por su parte, el vishing es acotado como llamadas telefónicas en las que se simula ser una institución oficial, familiar, amigo en problemas, compañía de mensajería o cualquier tipo de suplantación de identidad.

"Hoy en día, agrega la inteligencia artificial y entonces significa que los correos ya no van a ser mal redactados, ya van a tener más sentido y van a ser más persuasivos. Esto significa que es más común que personas jóvenes caigan dentro de estos ataques porque son más difíciles de detectar", añade la CEO de Brier & Thorn.

Cifras de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) establecen que 13.5 millones de personas en el país han sido víctimas de phishing; mientras que siete de cada 10 fraudes en México han ocurrido en línea, a través de comercio por internet, banca digital, operaciones electrónicas y pagos con celular. Entre las 13.5 millones de víctimas, 61.5% perdió contraseñas; 38.5% datos personales como dirección, fotos o teléfono; 23,1% del total sufrió pérdida de dinero y 15,4% perdió acceso a sus cuentas bancarias.

¿Cómo detectar phishing?

Aunque ahora los mensajes son más elaborados, aún existen señales de alerta, según la CEO de Brier & Thorn. Destacan textos con urgencia extrema, como "su cuenta será bloqueada en 10 minutos", enlaces sospechosos o con variaciones en la URL y solicitudes de códigos de verificación personales.

Adicionalmente, SocialTIC, organización civil enfocada en seguridad digital y tecnología, recomienda a través de sus redes sociales cuatro pasos clave para evitar estafas y fraudes digitales:

Desconfiar de mensajes, ya que las estafas suelen buscar una reacción emocional en sus posibles víctimas: miedo, rabia o alegría extrema. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un fraude. No reaccionar: evitar dar clic en enlaces, no responder a mensajes sospechosos y no descargar archivos adjuntos antes de verificar su autenticidad. Verificar la veracidad de la información directamente con la fuente oficial o por canales seguros. Nunca entregar datos sensibles, como contraseñas, códigos de verificación, números de tarjeta o información bancaria.

¿Cómo identificar el vishing?

En el caso del vishing, las llamadas telefónicas se han visto potencializadas con la IA y su capacidad para imitar voces. Debido a la proliferación de esta modalidad, los mexicanos optan por mecanismos de defensa como no contestar llamadas de números desconocidos, bloquear números en Whatsapp y advertir a amigos y familiares, según la investigación Brújula 2026.

"Los mexicanos tienen un instinto de desconfianza, propio del ambiente en que vivimos, por ello han desarrollado esta clase de mecanismos para evitar molestias", apunta David Lask, CEO de Tala México. De acuerdo con Carolina Ruiz Gonzalez, se debe prestar especial atención a la presión para actuar sin colgar la llamada y a la insistencia en mantener la conversación en secreto.

Verificar antes de actuar y proteger tus datos personales son acciones simples que pueden marcar la diferencia en tu seguridad cibernética.

Escribe tus dudas y comentarios a david.balanzar@eleconomista.mx