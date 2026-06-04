Peso mexicano se aprecia frente al dólar tras anuncio de alto el fuego entre Israel y Líbano

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local gana terreno gracias a la posibilidad de que la tensión en ⁠Oriente Medio disminuya, luego de que Israel y Líbano acordaron un nuevo alto el fuego tras días de hostilidades.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2974 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3394 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 4.20 centavos o de 0.24 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3338 unidades y un nivel mínimo de 17.2677. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, bajaba 0.28% a 99.25 unidades.

Esta tregua entre Israel y Líbano se alcanzó tras conversaciones mediadas por Estados Unidos, que reanimaron las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El dólar cae desde un techo de dos meses, favoreciendo a divisas emergentes como ⁠el peso.

"La moneda se favorece del apetito por riesgo de los operadores, a medida que recuperan el optimismo sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz. El soporte y resistencia se ubican en 17.24 y 17.35 respectivamente", dijo Monex Grupo Financiero.

En cifras laborales, esta mañana se conoció que el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó más de lo previsto la semana pasada. Los operadores se preparan para la publicación de las nóminas no agrícolas, mañana.