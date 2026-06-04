EU se apegará a los topes de aranceles en acuerdos con la UE, Japón y otros países: Greer

Estados Unidos respetará los límites arancelarios establecidos en los acuerdos comerciales firmados con la ⁠Unión Europea, Japón y otros países, y los nuevos aranceles estadounidenses previstos en relación con el trabajo forzoso proporcionan la base jurídica para hacerlo, dijo este jueves el representante comercial ⁠de Estados Unidos, Jamieson Greer.

"Entendemos que un ⁠acuerdo es un acuerdo", dijo Greer a periodistas al margen de una reunión ministerial de la OCDE en París.

Estados Unidos firmó acuerdos con la Unión Europea y Japón que limitan los aranceles estadounidenses sobre la mayoría de las importaciones procedentes de esos países a un máximo del 15 por ciento.

Sin embargo, la oficina de Greer dio a conocer el martes un nuevo conjunto de aranceles para varios países tras determinar que estos no habían logrado frenar el comercio de productos fabricados con mano de obra forzada.

La UE se enfrentaría a un arancel del 10% y Japón a uno del 12.5 por ciento. Una investigación más exhaustiva sobre el exceso de capacidad de fabricación podría hacer que los aranceles generales sobre los productos de ambas economías superaran con creces el 15 por ciento.

Al referirse al acuerdo comercial con la UE, Greer señaló que el acuerdo reconocía que Estados Unidos podía imponer aranceles "hasta un cierto nivel" y que las investigaciones sobre prácticas comerciales desleales en virtud de la denominada "Sección 301" otorgaban al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la autoridad para hacerlo.

Estados Unidos inició las investigaciones de la Sección 301 para restablecer los aranceles de emergencia de Trump, que fueron anulados por una decisión ⁠de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero.

Greer ⁠dijo que las conclusiones de la ⁠segunda investigación deberían estar disponibles en cuestión de semanas, y añadió que el examen era complejo.

El representante ⁠comercial de Estados Unidos dijo que Washington "conciliaría" las conclusiones de sus investigaciones con algunos de los acuerdos.

"Estas dos cosas pueden coexistir", afirmó. "Podemos intentar resolver estas barreras comerciales desleales y estas prácticas comerciales desleales que se están produciendo en el extranjero y que estamos identificando en estas investigaciones, y esperamos que haya una forma de conciliarlas con todos estos acuerdos que son realmente importantes para nosotros y para nuestros agentes comerciales".

Greer señaló que el Gobierno de Trump ha ⁠dejado muy claro desde el principio que le preocupaba el trabajo forzoso y la falta de medidas efectivas por parte de los países.