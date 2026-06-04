Los despidos en EU registran el peor mes de mayo desde 2020 por culpa de la IA

La empresas estadounidenses anunciaron durante el pasado mes de mayo más de 97,000 despidos, la cifra más alta para el quinto mes del año desde 2020, con un creciente número de empleadores que vincularon los ajustes en sus plantillas a la IA, registrando así un nivel récord mensual, según un informe de Challenger, Gray & Christmas.

En concreto, en mayo las empresas estadounidenses anunciaron 97,006 despidos, un 16% más que los 83,387 registrados en abril y un 3% más que los 93,816 anunciados en el mismo mes del año anterior.

Se trata del número de despidos más alto en mayo desde 2020, cuando se registraron 397,016 despidos como consecuencia de la pandemia y las medidas de confinamiento.

Además, los autores del estudio destacan que el dato de mayo marca el tercer mes consecutivo de aumento en los despidos, que han pasado de 48,307 en febrero a 97,006 en el quinto mes de 2026.

No obstante, en lo que va del año, los empleadores han anunciado 397,755 despidos, un 43% menos que los 696,309 anunciados durante los primeros cinco meses de 2025, cuando las reducciones en la plantilla federal impulsaron las cifras a máximos históricos.

En mayo, por tercer mes consecutivo, la IA lideró los motivos de despido entre las empresas de EU, que atribuyeron a esta causa 38,579 despidos, la cifra mensual más alta jamás registrado para esta razón desde que Challenger comenzó a recopilar datos en 2023, y que representó el 40% de todos los despidos anunciados en mayo, frente al 7% de enero, el 25% de marzo y el 26% de abril.

En lo que va del año, la IA ha sido la causa esgrimida para 87,714 despidos, lo que representa el 22% del total de despidos de 2026, superando con creces los 54,836 atribuidos a esta causa en todo 2025.

De su lado, la quiebra fue la causa de 5,637 despidos, la cifra mensual más alta desde febrero de 2025, mientras que los cierres de empresas representaron 14,546 despidos en mayo, y la reestructuración, 9,942.

En lo que va de 2026, las condiciones del mercado y la economía han sido la causa de 69,645 despidos, y los cierres de empresas de 66,733, mientras que los despidos atribuidos a adquisiciones y fusiones han alcanzado los 11,989 en lo que va del año, más de seis veces la cifra hasta mayo de 2025.

"Además del tema principal de la IA, estamos viendo un fuerte aumento en los despidos relacionados con adquisiciones y fusiones, así como un repunte en las pérdidas por quiebra, lo que me indica que las empresas se están reestructurando agresivamente a medida que se adaptan a una economía impulsada por la IA", comentó Andy Challenger, experto en relaciones laborales y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas.

Contrataciones

Por otro lado, en los cinco primeros meses de 2026, los empleadores estadounidenses han anunciado 80,472 contrataciones planificadas, superando ligeramente las 79,741 anunciadas en este mismo periodo de 2025, aunque los anuncios de contratación siguen siendo históricamente bajos en comparación con los niveles previos a la pandemia.

El sector tecnológico lideró las contrataciones en mayo con 11,250 puestos anunciados, seguido por el sector electrónico con 3,158 y el de seguros con 1,435. De su lado, el sector energético, impulsado por los altos precios del petróleo, anunció 800 nuevos empleos en mayo, su mejor mes desde que las compañías energéticas anunciaran 885 contrataciones planificadas en octubre de 2025.

Sin embargo, en lo que va del año, el sector automotriz lidera todas las industrias en el país, con 12,258 planes de contratación, más del doble de los 4,874 anunciados hasta mayo de 2025, mientras que el sector del entretenimiento y el ocio ocupa el segundo lugar con 8,796, aunque esta cifra ha disminuido considerablemente con respecto al año anterior, por delante del sector aeroespacial y de defensa (7,676) y el sector público (7,368).