Blackstone limita a 5% las retiradas en uno de sus mayores fondos de crédito privado

Blackstone estableció un límite en los desembolsos de su fondo de crédito privado Blackstone Private Credit Fund (BCRED) del 5%, después del incremento de las solicitudes en el segundo trimestre, que han alcanzado el 10% de los activos netos del fondo.

"En el segundo trimestre, las solicitudes de recompra representan aproximadamente el 10% de las acciones en circulación y, según lo previsto, BCRED atenderá solicitudes de recompra que representen el 5% de las acciones en circulación", segun una carta dirigida a los inversores recogida por Europa Press.

El mayor grupo de inversión privada del mundo ha recurrido a este mecanismo siguiendo los pasos que otras grandes firmas como Apollo, Ares Management, KKR o BlackRock ya habían implementado en los últimos meses, ante una creciente presión sobre estos vehículos de inversión por el aumento de las solicitudes de retirada.

"El objetivo principal de BCRED es proteger el valor para los accionistas y generar excelentes resultados para los inversores. El marco de recompra del fondo proporciona liquidez a los accionistas, alineada con el ciclo de reembolso previsto de las inversiones, al tiempo que preserva el capital para su inversión en entornos de mercado favorables", segun el comunicado.

Además, Blackstone ha informado que el fondo mantiene una liquidez superior a los 15,000 millones de dólares y una "sólida" capitalización. Asimismo, los reembolsos y las entradas de capital han superado las acciones recompradas.

La firma permitió durante el primer trimestre que todos los inversores que solicitaran retiradas del fondo pudieran hacerlas efectivas, a pesar de que incluso en este periodo ya se superó el umbral del 5 por ciento.

"BCRED está diseñado para generar distribuciones de ingresos estables y rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo a lo largo de los ciclos del mercado, con ingresos que brindan protección ante las pérdidas durante los períodos de volatilidad", sostienen.