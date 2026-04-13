DiDi Shop prevé incremento en pedidos de comida y productos del súper por el Mundial

De cara al próximo Mundial de Fútbol 2026, la plataforma de delivery DiDi Shop anticipa un incremento en la demanda de pedidos, impulsado por un mayor consumo desde el hogar durante la transmisión de los partidos.

Este aumento se espera principalmente en pedidos de alimentos preparados, así como en compras en supermercados y tiendas de conveniencia, puntualizó el director comercial de la empresa en América Latina, Rodrigo Rogel.

Para atender el aumento de la demanda, explicó que están implementando estrategias para garantizar la disponibilidad de repartidores a fin de cumplir con las entregas en tiempo y forma, además de evitar saturaciones en horarios pico y aplicar planes de incentivos.

“Sabemos que va a haber tráfico elevado porque la gente va a querer ver los partidos en su casa, y ahí es donde entra DiDi Shop para asegurar que habrá los repartidores suficientes para cumplir con la demanda. Entonces sí, tenemos una apuesta muy grande para poder capitalizar este gran evento, que también viene con retos importantes”, comentó en entrevista.

Abundó que no cuenta con datos históricos para medir la oportunidad, ya que será el primer Mundial en el que participan. Aun así, anticipa un aumento “significativo” en la demanda durante el evento deportivo.

El Mundial se realizará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio próximos.

La compañía también reforzará su colaboración con supermercados, tiendas de conveniencia y marcas de consumo masivo para asegurar disponibilidad de productos y fortalecer su oferta durante el evento.

Potencial del retail quick commerce

Rodrigo Rogel habló del potencial de crecimiento del “retail quick commerce”, que se refiere a la entrega a domicilio de productos de supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias en menos de 30 minutos.

“Cuando vemos los datos estadísticos de 2024, el mercado del e-commerce en México rondaba cerca de los 40,000 millones de dólares. Seguimos viendo que los expertos pronostican un crecimiento anual promedio del 24% hasta 2033”, citó explicando que dentro de este mercado, el segmento quick commerce tiene un gran potencial de expansión.

El impulso detrás de este crecimiento es la tendencia de los consumidores hacia la inmediatez y la comodidad de recibir los productos en la comodidad de su hogar.

Sobre todo en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde las poblaciones son grandes y la vida diaria se complica por el tráfico, las personas buscan cada vez más ahorrar tiempo en sus compras.

“Hoy, la gente está muy ocupada y lo que más quieren es ahorrar tiempo y en lugar de estar en el tráfico, en lugar de estar en las filas del súper prefieren recibir todo en su casa. Entonces, hay una oportunidad enorme para seguir consolidando este mercado”, comentó.

Además, destacó que en México la penetración del e-commerce representa solo el 14% de las ventas minoristas, frente a más del 60% en China o más del 30% en Estados Unidos.

El director comercial de DiDi Shop en América Latina dijo que el objetivo es llegar a todos los niveles socioeconómicos y sumar a más pequeños y medianos negocios a su plataforma, que actualmente cuenta con 5,500 unidades de este tamaño.

“Tenemos más de 30 millones de usuarios activos mensuales y seguimos trabajando… y ya tenemos presencia en más de 65 ciudades en México, pero todavía seguimos haciendo análisis y planeando para seguir expandiéndonos”, comentó.

En 2025, los pedidos en DiDi Shop se triplicaron, llegando a más de 8 millones. Las categorías más compradas fueron cuidado de la piel, oficina, alcohol, farmacia, fiesta, higiene y belleza, bebés, y hogar.

Mientras que la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Puebla, Cancún, Villahermosa y Chihuahua, fueron las ciudades que registraron el mayor número de pedidos durante el año pasado.