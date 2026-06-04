Adiós a las fallas en la oficina, cómo la tecnología de la ASUS ExpertBook Ultra blinda el futuro de tu empresa

Faltan minutos para la junta trimestral y la laptop del director general se congela. En el mundo corporativo, una falla técnica no es un simple contratiempo, es dinero perdido, proyectos detenidos y una amenaza real a la reputación de la empresa.

Para evitar que la tecnología frene el crecimiento de tu organización, mantener la calma y anticiparse al riesgo es clave. Antes de que un equipo obsoleto ponga en jaque tu próxima gran estrategia, aquí te mostramos la solución definitiva para blindar tu operación.

Hoy en día, el segmento de negocios (B2B) ya no solo exige computadoras potentes, demanda herramientas estratégicas capaces de potenciar la eficiencia, garantizar la seguridad de los datos más sensibles y ofrecer una movilidad sin precedentes.

Bajo este escenario, ASUS presenta la ASUS ExpertBook Ultra, una laptop creada para responder a las nuevas exigencias del entorno corporativo.

Diseñada meticulosamente para líderes y profesionales de alta dirección, este equipo no es solo una laptop, es el estándar del futuro empresarial impulsado por Inteligencia Artificial.

Elegancia y ligereza sin concesiones

El primer impacto de la ASUS ExpertBook Ultra llega con la vista, pero se sostiene en la ingeniería de materiales más avanzados. Con una construcción premium que destaca por su chasis totalmente metálico, el equipo estrena la innovadora tecnología de Nano Cerámica.

El resultado es una combinación perfecta de sofisticación estética y ligereza extrema, posicionándose como la laptop del sector comercial más ligera, con un peso de tan solo 900 gramos.

La ASUS ExpertBook Ultra está impulsada por hasta un procesador Intel® Core™ Ultra X7 Series 3 con Gráficos Intel® Arc™. Gracias a su Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) dedicada, el equipo libera una potencia excepcional de hasta 50 TOPS destinados exclusivamente a la aceleración de IA.

¿Qué significa esto para una empresa?

Productividad de siguiente nivel: Flujos de trabajo automatizados y procesamiento de datos masivos en segundos.

Colaboración inmersiva: Videoconferencias perfectas con cancelación de ruido y optimización de imagen en tiempo real a través de su cámara IR FHD de 1080p.

Eficiencia energética: Gestión inteligente de la batería de 70WHrs para jornadas de trabajo extendidas sin depender del cargador.

A esto se suma su diseño con iluminación ExpertLumi, que emite un resplandor ambiental inteligente y refinado, este dispositico es la respuesta definitiva para las empresas que buscan proyectar una imagen vanguardista sin sacrificar la resistencia, avalada por la rigurosa certificación de grado militar US MIL-STD 810H.

Un búnker digital: Seguridad de nivel gubernamental

Además, ante el riesgo inaceptable de perder datos, el ecosistema ASUS ExpertGuardian compatible con la norma NIST SP 800-193, blinda el negocio junto al procesador Microsoft Pluton y la categoría Core PC asegurado por Microsoft.

Así, cada capa ofrece protección integral, desde la auto recuperación de la BIOS hasta la autenticación biométrica por huella y reconocimiento facial con Windows Hello.

Disponibilidad y especificaciones clave

Equipada con una espectacular pantalla Tandem OLED 3K táctil de 14 pulgadas con validación Pantone, conectividad Wi-Fi 7 de última generación y hasta 64GB de memoria RAM LPDDR5X, la ExpertBook Ultra redefine el significado de una herramienta de trabajo.

Este pilar de la estrategia B2B de ASUS estará disponible con precios que van desde los $59,999 MXN hasta los $79,999 MXN según la configuración solicitada.