Bolsa mexicana cae atenta a Oriente Medio; acciones de Peñoles lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México caen la mañana de este jueves. Los índices accionarios locales bajan por segunda jornada consecutiva, mientras los inversionistas evalúan la noticias sobre la guerra en Oriente Medio y el proceso para alcanzar la paz.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 1.06% a 67,561.88 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 1.04% hasta 1,354.56.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores bajan. La minera Industrias Peñoles lidera las pérdidas, con 3.44% menos a 924.15 pesos, seguida por la aeroportuaria GAP, con 1.91% a 410.48 pesos, y la minorista Walmex, que cae 1.78% a 51.24.

Esta tregua entre Israel y Líbano se alcanzó tras conversaciones mediadas por Estados Unidos, que reanimaron las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los inversionistas continúan atentos ante una posible reapertura del estrecho de Ormuz.