Gobierno federal anuncia obras y acciones realizadas para el Mundial 2026

La coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, aseguró que México ha cumplido con los compromisos establecidos por la FIFA rumbo a la inauguración de la Copa del Mundo, a siete días del arranque del torneo, aunque reconoció que aún existen obras y acciones pendientes.

Durante la presentación de avances del Mundial 2026, la funcionaria afirmó que el gobierno federal ha logrado objetivos en dos ejes de trabajo:

La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 El denominado “Mundial Social México 2026”

Entre los avances destacó la realización de simulacros y recorridos operativos en los aeropuertos sede y estratégicos para el torneo, entre ellos los de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Cancún.

La funcionaria detalló que se trabajó en la agilización de trámites migratorios y expedición de visas para jugadores, árbitros, artistas y personal vinculado al torneo, además de la implementación de mecanismos biométricos y electrónicos.

Cuevas Barrón aseguró que, tras los simulacros realizados en marzo pasado en Guadalajara y Monterrey, se registraron tiempos de desalojo y atención de entre 20 y 25 minutos, lo que, afirmó, coloca a México con mejores tiempos que otros aeropuertos de Norteamérica.

“Hoy podemos decir con mucha transparencia, con mucha claridad: compromiso cumplido”, sostuvo Cuevas Barrón al señalar que se han atendido las condiciones impuestas por la FIFA, incluidas algunas que, dijo, fueron renegociadas por el gobierno mexicano.

También destacó acciones en materia laboral, sanitaria y de seguridad, entre ellas el denominado “Plan Kukulcán”, así como operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno en las ciudades sede y en Quintana Roo, debido al flujo turístico esperado hacia Cancún.

En materia comercial, resaltó la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al sistema de reventa y recolocación de boletos de FIFA.

Respecto al programa de infraestructura social vinculada al torneo, Cuevas Barrón informó que la meta nacional es alcanzar 4,208 canchas deportivas.

De ese total, explicó, 2,174 corresponden a gobiernos estatales; 1,200 son construidas o rehabilitadas por Sedatu; 448 están a cargo de la Secretaría de Bienestar —con una meta proyectada de 800—; 86 por la Secretaría de Turismo y 50 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que las 1,200 canchas a cargo de la dependencia se distribuyen en 530 municipios de 31 estados del país, con excepción de la Ciudad de México, debido a que el gobierno capitalino desarrolla sus propios proyectos

Detalló que de las 1,200 canchas, 799 son nuevas y 401 corresponden a rehabilitaciones.

Según el avance reportado, para este fin de semana estarán concluidas 671 canchas: 367 nuevas y 304 rehabilitadas. Entre el 7 y el 13 de junio se prevé concluir otras 475 obras, de las cuales 382 son nuevas y 93 rehabilitaciones.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que aún quedarán pendientes 49 canchas que no podrán concluirse en tiempo debido a afectaciones provocadas por las lluvias.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que las cerca de 4,500 canchas construidas y rehabilitadas en el país quedarán bajo resguardo de municipios, estados y, en algunos casos, bajo coordinación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La primera mandataria señaló que a través de la plataforma del “Mundial Social” la ciudadanía puede consultar las canchas rehabilitadas y aquellas que aún se encuentran en proceso en las distintas entidades del país.