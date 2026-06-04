La fiebre de los cursos de Inteligencia Artificial

A mediados de los años 90, "ser digital" implicaba saber usar Office y Google. Dominar Excel parecía una garantía de futuro, por ejemplo. Gracias a eso obtuve mi primer trabajo cuando todavía era universitaria. Y no, nunca tomé cursos, pues aunque sí existían, eran caros y poco accesibles. La aventura consistía en quedarse toda la madrugada "jugando" con las herramientas, hasta dominarlas

¿Hoy? En cualquier red social, anuncio en internet, grupos de WhatsApp y hasta en radio y streaming, se ofrecen cursos de IA que prometen cambiarte la vida o hacerte millonario. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una burbuja educativa o frente al nacimiento de una nueva forma de aprender?

Este auge está impulsado por el miedo a perder un empleo o una fuente de ingresos. Pero también, por el miedo a quedarse atrás, el famoso FOMO (Fear Of Missing Out o miedo a perderse algo). Ya lo vimos con las redes sociales entre 2005 y 2015, con el marketing digital entre 2010 y 2020 y, más recientemente, con la programación.

Un dato curioso que ilustra el momento que vivimos. En abril de 2025, Microsoft organizó un evento global de formación en Inteligencia Artificial y consiguió un récord Guinness: 126,151 personas tomaron una lección sobre IA en 24 horas. Pocas actividades educativas han logrado convocar a tanta gente en tan poco tiempo.

Tal vez por eso aprender sobre IA se ha convertido en un negocio multimillonario —yo formo parte de él—, pero también, en un fenómeno cultural.

¿Cuánto durará la "cursitis" de IA?

No creo que desaparezca pronto. Lo que sí detecto es que seguirá cambiando la forma de aprender, enseñar y vender educación.

Lo que probablemente no se sostendrá:

Cursos genéricos o demasiado básicos . Si nuestras madres o abuelas aprendieron a usar WhatsApp durante la pandemia, no fue porque tomaron un curso: alguien cercano les ayudó. Es muy probable que dentro de poco, muchos aprendan las funciones básicas de la IA por su cuenta o con ayuda de familiares y amigos. La alfabetización inicial será algo natural.

. Si nuestras madres o abuelas aprendieron a usar WhatsApp durante la pandemia, no fue porque tomaron un curso: alguien cercano les ayudó. Es muy probable que dentro de poco, muchos aprendan las funciones básicas de la IA por su cuenta o con ayuda de familiares y amigos. La alfabetización inicial será algo natural. Programas largos basados en herramientas específicas . Prácticamente cada semana aparece algo nuevo. Mantener actualizado un curso es ya una carrera interminable. Yo grabé mis primeros programas sobre IA en 2023: las herramientas y funciones que recomendaba, hoy son irrelevantes. Y lo que enseño actualmente, quizá quede desactualizado antes de que termine el año.

. La promesa de hacerse rico con IA. Existe una saturación de resultados mágicos en tiempo récord: "vuélvete experto en un día" o "gana millones con IA". Ese tipo de promesas erosionan cualquier industria. Algo muy parecido a los que ocurrió durante la fiebre punto-com en los años 90.

Lo que sí parece tener futuro:

Formaciones más especializadas, breves y actualizables . Si la IA está transformando la manera de trabajar, también transformará la manera de aprender. ¿Qué nos hace creer que vamos a seguir capacitándonos con videos y presentaciones de Power Point?

. Si la IA está transformando la manera de trabajar, también transformará la manera de aprender. ¿Qué nos hace creer que vamos a seguir capacitándonos con videos y presentaciones de Power Point? La capacitación corporativa . Muchos especialistas coinciden en que las empresas son los principales espacios de capacitación tecnológica. La IA ya forma parte de infinidad de programas internos en numerosas organizaciones, incluso cuando los empleados participen sólo por obligación.

. Muchos especialistas coinciden en que las empresas son los principales espacios de capacitación tecnológica. La IA ya forma parte de infinidad de programas internos en numerosas organizaciones, incluso cuando los empleados participen sólo por obligación. Programas universitarios especializados . Durante años impartí clases en universidades y comprobé algo: los planes de estudio no avanzan al ritmo de la tecnología. Mientras una carrera tarda años en actualizarse, una herramienta cambia en semanas. Por eso, veo cada vez más demanda de asignaturas de IA muy específicas. Hace poco, por ejemplo, me invitaron a participar en una charla sobre Inteligencia Artificial para chefs reposteros.

. Durante años impartí clases en universidades y comprobé algo: los planes de estudio no avanzan al ritmo de la tecnología. Mientras una carrera tarda años en actualizarse, una herramienta cambia en semanas. Por eso, veo cada vez más demanda de asignaturas de IA muy específicas. Hace poco, por ejemplo, me invitaron a participar en una charla sobre Inteligencia Artificial para chefs reposteros. Las certificaciones de las grandes tecnológicas. Aquí es donde veo el mayor crecimiento y el gran cambio. Empresas como OpenAI, Google, Anthropic y Microsoft están invirtiendo millones para ofrecer formación gratuita y actualizada. Y esto sí es una novedad histórica: las empresas tecnológicas enseñando a escala masiva.

¿Cuánto vale este mercado?

Hay que reconocerlo: por ahora parece un gran negocio.

Aunque no encontré cifras oficiales sobre el tamaño exacto del mercado global de formación en IA, basta observar el entorno. Hay expertos, consultores, academias, universidades, influencers y emprendedores ofreciendo programas sobre el tema, por doquier.

Si estamos ante una burbuja o no, el tiempo lo dirá. Y probablemente no tardaremos mucho en saberlo.

El informe AI Index 2026 de Stanford estima que el mercado global de educación relacionada con IA crece a tasas superiores al 30% anual, impulsado por universidades, plataformas educativas, certificaciones corporativas y programas empresariales.

Los grandes ganadores son, por ahora, las tecnológicas y las instituciones educativas.

¿Los emprendedores nos haremos millonarios enseñando IA? Tengo mis dudas sobre la sostenibilidad del modelo. Mantenerse actualizado exige una dedicación enorme y la creciente oferta está presionando los precios hacia abajo.

¿Dónde queda México?

México no aparece entre los líderes mundiales en educación en Inteligencia Artificial. Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Corea del Sur, China y Estados Unidos son los que llevan la delantera.

Sin embargo, el interés está creciendo de forma notable, especialmente entre estudiantes universitarios y profesionistas. Aun así, estamos lejos de convertirnos en un país referente en el tema.

Según una encuesta de México Elige, realizada en noviembre de 2025, muchos mexicanos ya conocen la existencia de la IA, pero todavía no la utilizan de manera habitual.

Yo lo percibo constantemente. Salvo emprendedores interesados en aumentar sus ventas o productividad, muchos profesionistas y estudiantes consideran que los tutoriales gratuitos en internet son suficientes para cubrir su curiosidad.

La paradoja de la brecha digital

Me gustaría pensar que tanta oferta educativa, más accesible que nunca, ayudará a reducir la brecha digital y permitirá que más personas se beneficien de la tecnología.

Pero la realidad es más compleja. Microsoft estima que aproximadamente el 16.3% de la población mundial utiliza herramientas de IA generativa. Dicho de otro modo: apenas una de cada seis personas.

Diversos analistas calculan que sumando ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Meta AI y otros asistentes, el número total de usuarios podría situarse entre 1,500 y 2,000 millones al mes. Parece enorme, pero recordemos que superamos los 8,300 millones de habitantes en el mundo.

La buena noticia es la velocidad de adopción: Internet tardó décadas en alcanzar una adopción similar. Las redes sociales necesitaron menos de diez años. La IA apenas lleva unos tres.

La mala noticia es que no todos los países avanzan al mismo ritmo: quienes tienen acceso a estas tecnologías y formación, seguirán ampliando su ventaja, mientras que los que no, se rezagarán aún más.

¿Entonces?

Para mí, aquí hay varias reflexiones importantes.

La primera, no es si existen demasiados cursos, sino si realmente están ayudando a desarrollar habilidades duraderas y resolver problemas concretos y reales.

La segunda, es preguntarnos qué tan especializados necesitamos estar. Quizá una de las ofertas más curiosas que he encontrado son las certificaciones de Prompt Engineering: programas diseñados para formular instrucciones para una IA. Hace cinco años, habría parecido absurdo imaginar un diploma por "saber conversar con una máquina". Hoy es una habilidad cotizada.

Pero la reflexión más interesante es otra. Por primera vez en la historia una tecnología está obligando a millones de personas —desde estudiantes hasta directores generales— a volver a aprender. Y eso podría terminar siendo mucho más importante que la propia Inteligencia Artificial.

Porque más allá de los cursos, las herramientas y las certificaciones, quizá estamos presenciando el nacimiento de una nueva relación con el aprendizaje: una en la que nadie puede darse por actualizado para siempre.

Y tú, ¿cuántos cursos de IA has tomado hasta ahora?