Siete startups de América Latina son seleccionadas para programa de aceleración inmobiliaria

Siete startups de México, Colombia, Argentina y Perú fueron seleccionadas para integrarse a una nueva generación de un programa internacional de aceleración especializado en tecnología inmobiliaria, en una muestra del crecimiento que mantiene el ecosistema proptech en América Latina.

Las empresas elegidas desarrollan herramientas enfocadas en algunos de los principales retos del sector, entre ellos la digitalización de procesos constructivos, la automatización de la administración de inmuebles, la optimización de ventas de vivienda y la incorporación de inteligencia artificial en operaciones inmobiliarias.

México concentra el mayor número de participantes de esta generación con tres compañías seleccionadas:

APB (México) : fabricante de equipos de estacionamiento automatizado y sistemas de control de acceso para edificios inteligentes.

: fabricante de equipos de estacionamiento automatizado y sistemas de control de acceso para edificios inteligentes. Casita MX (México) : plataforma de reservas impulsada por inteligencia artificial para alojamientos enfocados en arquitectura, diseño, lujo y autenticidad.

: plataforma de reservas impulsada por inteligencia artificial para alojamientos enfocados en arquitectura, diseño, lujo y autenticidad. Cero Suite (México): solución de acabados y equipamiento para desarrollos inmobiliarios respaldada por catálogos 3D hiperrealistas.

A ellas se suman dos empresas colombianas:

Licify (Colombia) : plataforma digital de compras y pagos que conecta constructoras con proveedores y contratistas.

: plataforma digital de compras y pagos que conecta constructoras con proveedores y contratistas. Vuun (Colombia): plataforma de inteligencia artificial orientada a mejorar los procesos comerciales de venta de vivienda nueva.

La selección también incluye a:

Domus AI (Perú) : plataforma que automatiza la gestión de comunidades y edificios residenciales.

: plataforma que automatiza la gestión de comunidades y edificios residenciales. Spicy Tools (Argentina): sistema CRM con inteligencia artificial para agencias inmobiliarias enfocado en automatizar procesos comerciales y reducir la dependencia de portales de propiedades.

De acuerdo con los organizadores, las soluciones desarrolladas por estas empresas buscan atender desafíos persistentes en la región, como cadenas de suministro fragmentadas en la construcción, procesos manuales de administración inmobiliaria, acceso limitado a información comercial basada en datos y la necesidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial en los mercados residencial y comercial.

"América Latina sigue demostrando que la innovación inmobiliaria está ocurriendo fuera de los mercados tradicionales. Los fundadores están resolviendo problemas estructurales reales con ingenio y urgencia, y REACH LATAM está comprometido a brindarles la plataforma, el acceso a capital y la red global que necesitan para escalar", señaló Dave Garland, socio director de Second Century Ventures.

Carlos Rousseau, socio director de REACH LATAM, afirmó que las empresas seleccionadas reflejan la evolución del ecosistema tecnológico vinculado al sector inmobiliario en la región.

"Las startups que se integran la generación de este año reflejan la ambición y madurez del ecosistema proptech en América Latina. Desde la digitalización de cadenas de suministro para la construcción hasta la implementación de inteligencia artificial en ventas, administración y operaciones comunitarias, cada una de estas empresas está resolviendo problemas reales a gran escala", indicó.

Las compañías participarán en un programa que incluye mentoría, capacitación especializada, actividades de vinculación con inversionistas y exposición ante actores de la industria inmobiliaria de América Latina y otros mercados.