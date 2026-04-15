Contratos temporales bajan riesgos de informalidad laboral en el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol de 2026 anticipa una derrama económica de 2,730 millones de dólares, impulsando la actividad en sectores como el turismo, el transporte y los servicios; sin embargo, este crecimiento en las cifras de empleo se da en un contexto marcado por la informalidad laboral, coincidieron especialistas.

Durante el foro tripartito “Derechos Laborales rumbo al Mundial 2026” celebrado en Jalisco, los participantes coincidieron en que la ruta para que este evento deje un legado radica en la implementación de las figuras de contratación que existen en la Ley Federal del Trabajo.

Existe la posibilidad de que la creación de puestos de trabajo -se estiman más de 112,200 empleos temporales- se registre en el sector informal. Esto incide en los derechos de los trabajadores y en la productividad al limitar el acceso a capacitaciones que podrían servir para empleos futuros.

Al respecto, Joyce Sadka, especialista en instituciones de justicia laboral, expresó durante su intervención en el panel que "uno de los peligros que tenemos en la actividad económica que se va a generar a través del mundial, es que muchos de los empleos que se generen queden en el sector informal. Y eso implica que tal vez ese derrame a la larga de capacitación de mayores vínculos con esa industria no alcance un puesto de trabajo permanente".

Para atender esta tendencia, Sadka señaló la necesidad de que los empleadores en la cadena de servicios utilicen las contrataciones legales, ya que la ley mexicana contempla figuras como el trabajo eventual por tiempo determinado, las cuales permiten flexibilidad operativa.

"Es importante que sepan los empleadores cómo operar estas figuras y que entiendan que están ahí en la ley para proteger a la persona trabajadora, pero también protegen al patrón, porque permiten que el patrón, cuando termina la temporada, no tenga un pasivo laboral dado que ya terminó correctamente la relación", señaló la especialista.

Dado que puede registrarse un aumento en los conflictos laborales, es importante que los Centros de Conciliación operen como instancia inicial. Sadka planteó la necesidad de capacitación para los funcionarios para identificar situaciones de riesgo, como el uso de contratos inapropiados o la situación de adolescentes.

La especialista mencionó que los conciliadores deben identificar si un empleo temporal fue registrado de forma distinta o si se presentan variaciones en las jornadas “es muy importante que los centros de conciliación sean el primer contacto y puedan detectar estas situaciones de riesgo... ya sea un empleo que debía haber sido temporal pero se dio un contrato de tiempo indeterminado, o bien es un adolescente trabajador que viene solo y no tiene un tutor que lo acompañe".

Para Sadka, el objetivo es que las instituciones apliquen las protecciones de una manera orientada al crecimiento y a la productividad. De esta forma, el legado del Mundial consistirá en una estructura de justicia laboral que permanezca tras la conclusión del evento.