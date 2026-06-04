Una oficina bonita no es igual a un espacio saludable para los trabajadores: especialistas 

Una oficina saludable y no sólo bonita es un asunto de negocio pues asegurar que las instalaciones no sean un riesgo para la salud de los trabajadores evitará aumento en los costos que implica un personal con enfermedades asociadas al espacio donde labora, coinciden especialistas.

“Hemos visto un retorno de inversión de 7 pesos por cada peso invertido (en cuidado de las oficinas). La gente se enferma menos, hay menos ausentismo y presentismo”, menciona Leonardo Rodríguez, médico ocupacional y fundador de Medicbi.

Al montar o remodelar una oficina los especialistas recomiendan que en el equipo de ingenieros y arquitectos participe un médico ocupacional que está capacitado para detectar riesgos para la salud de quienes laborarán ahí.

“Sí hay normatividad en cuanto a instalaciones, pero están enfocadas más a la instalación y estructuras, no como tal enfocadas a lo ‘saludable’. Te dicen cómo deben estar las instalaciones en cuanto a lo estructurado”, explica Ana Franco, médica ocupacional.

Una oficina que huele bonito al entrar, tiene plantas y está alfombrada no necesariamente es un espacio saludable, pues si no se revisa que el aromatizante no sea tóxico, que las plantas no generan hongos, y que la alfombra no se convierta en hogar de plagas, los trabajadores sentirán las consecuencias negativas y, por tanto, una baja en su productividad.

“Poner una plantita no va a solucionar el tema ergonómico, una lamparita multicolor no resuelve la iluminación, los ambientadores de aromas al respirarlos constantemente bajan la oxigenación y tienen sustancias tóxicas para el sistema endócrino”, explica Leonardo Rodríguez.

Una oficina saludable desde el punto de vista médico debe considerar aspectos como: la iluminación, la ventilación, la humedad, la acústica, la ergonomía del mobiliario, la distribución del personal, espacios para desconexión y para pausas activas, coinciden los especialistas.

“El confort es primordial, una oficina puede ser bonita, estética, con mobiliario moderno, colores llamativos y decoraciones muy selváticas, con plantas, pero una oficina saludable debería de considerar la funcionalidad, la ergonomía, porque la gente está más de 8 horas ahí”, considera Leonardo Rodríguez, médico ocupacional y fundador de Medicbi.

ABC de oficinas saludables

“Hay que tomar varios factores para que una oficina pueda ser saludable. A veces las instalaciones se ven bonitas, pero no toman en cuenta los efectos en la salud de los trabajadores”, advierte Ana Franco.

Las condiciones de las oficinas para esta población tienen que considerar los siguientes elementos, de acuerdo con los especialistas:

Iluminación

Es más recomendable la luz natural a través de ventanas que la artificial. Sobre esta última, una combinación entre blanca y cálida es una combinación saludable para la vista. La Norma 025 de la Secretaría del Trabajo establece cuáles deben ser las condiciones de iluminación. Para el trabajo de oficina, la norma recomienda como mínimo una iluminación de 300 luxes (la unidad de medida que indica cuánta luz llega a una superficie). Se debe evitar reflejos en las pantalla de las computadoras.

Confort térmico y ventilación

La temperatura ideal de una oficina debe oscilar entre los 23 y 26 grados centígrados. La Norma 015 de la STPS establece las condiciones térmicas elevadas o abatidas. Sobre la ventilación, lo recomendable es la natural, pero es más común el aire acondicionado. En este caso, se debe dar mantenimiento a estas instalaciones para evitar la propagación de materia y bacterias en el interior que pudieran esparcirse al activarlo. La extracción de aire es importante para cuidar los niveles de CO2 al interior, pues en exceso puede generar problemas respiratorios.

Acústica en la oficina

El ruido puede ser un factor de estrés que repercuta en el desempeño de los trabajadores. Hay oficinas que por su ubicación están expuestas a altos y constantes niveles de ruido. En estos casos, es recomendable instalar alfombras que amortigüen el ruido y páneles acústicos.

Ergonomía en los muebles de oficina

El diseño debe adaptarse a las características y comodidad del trabajador. La silla debe tener un soporte lumbar dinámico, es decir que suba y baje. Descansabrazos para tener los brazos en un ángulo mayor a los 90 grados. La lap top es recomendable sólo para viajes o situaciones de movilidad, pero en una oficina se recomiendas pantallas de escritorio que queden a la altura de los ojos.

Espacios dinámicos y de flexibilidad

La recomendación es que las áreas que suelen trabajan juntas con más frecuencia queden lo más cerca posible. Las oficinas deben tener un equilibrio entre espacios cerrados y abiertos que permitan a los trabajadores descanso, levantarse para hacer pausas activas. También contar con zonas de desconexión digital que estén libres de pantallas y gadgets. Las empresas más adelantadas cuentan con aparatos de ejercicio que permiten ejercitarse mientras se trabaja. Otras agregan espacios para meditar. Los comedores con alimentación saludable son un plus en las oficinas.