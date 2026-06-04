Canadiense Orla levantará bloqueo en mina de oro Camino Rojo tras resolución de la STPS

La ⁠empresa minera canadiense Orla Mining anunció este ⁠jueves que se espera que el bloqueo de trabajadores que ha paralizado las operaciones en ⁠su mina mexicana desde el ⁠1 de junio se levante a lo largo del día, después de que las autoridades laborales federales declararan ilegal el paro.

Tras una reunión el miércoles con el Sindicato de Beneficio de Minas y la Secretaría de Trabajo, Orla Mining afirmó que la autoridad determinó que el bloqueo en la mina de oro Camino Rojo queda fuera del marco de la negociación colectiva según la normativa laboral mexicana.

Las acciones de Orla, que cotizan en Estados Unidos, subieron un 1.8% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

"En caso de que el bloqueo ilegal no se levante, incumpliendo el acuerdo establecido, Orla ⁠Mining tomará medidas adicionales para ⁠reanudar las operaciones ⁠en coordinación con las autoridades laborales", informó la empresa en ⁠un comunicado.

Orla Mining añadió que mantiene su compromiso de reanudar las negociaciones sobre las primas de productividad de los trabajadores una vez que se restablezcan las operaciones normales en la mina.

La mina, situada en el estado de Zacatecas, produjo ⁠96,764 onzas de oro en 2025.