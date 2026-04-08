Inversión estadounidense impulsó los flujos de IED en Querétaro durante 2025

Querétaro, Qro. Aun con la coyuntura que marcó al 2025, la inversión estadounidense sumó 604.9 millones de dólares en Querétaro, fue el mayor soporte de los flujos de inversión extranjera directa (IED), con base en los registros de la Secretaría de Economía (SE).

Además, Francia e Italia también se posicionaron como los países con mayor IED, sin embargo, sus montos no se comparan con el del país vecino.

En el 2025 la entidad totalizó -entre valores positivos y negativos- casi 516.2 millones de dólares de IED, encontrando su principal columna en los capitales estadounidenses.

Pese a la incertidumbre que permeó en la relación comercial entre México y Estado Unidos, por la política arancelaria del presidente Donald Trump, la inversión proveniente de esa nación creció 32.1% respecto a los 457.8 millones de dólares que destinó durante 2024.

Incluso, 2025 se estableció como el periodo con el monto más elevado de inversión estadounidense entre los últimos años (del 2018 al 2025).

Es así que la IED de ese origen creció pese a la caída de 51.1% que registró el flujo total de IED que captó la entidad en el año de referencia, conforme a los datos de la SE.

Otros países que también sumaron inversión directa son Francia que con 138.3 millones de dólares acumulados al cuarto trimestre del 2025 se colocó en el segundo sitio; en el tercero, Italia con 41.7 millones de dólares; en el cuarto, Uruguay con 28.8 millones de dólares; y quinto, Brasil con 23.5 millones de dólares.

Con montos menores, pero que también finalizaron el 2025 con IED positiva, siguen Alemania, Canadá, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.

Al contrario, España -que ha sido uno de los mayores inversionistas- registró un valor negativo al finalizar el 2025, de -276.5 millones de dólares.

El mismo comportamiento lo registró la IED de Japón con -99.9 millones de dólares, República de Corea con -31.3 millones de dólares, Australia con -10.8 millones de dólares y China con -9.2 millones de dólares.

De los 516.2 millones de dólares de IED que acumuló el estado en el 2025, gran parte se conformó de la reinversión de utilidades (+519 millones de dólares), también sumaron las nuevas inversiones (+270.2 millones de dólares); al revés, las cuentas entre compañías registraron un valor negativo en la IED (-273.1 millones de dólares).

En el 2025, México recibió 15,877 millones de dólares de IED de Estados Unidos, se redujo 3.8% respecto al 2024; en el año recién concluido, la inversión estadounidense participó con 38.8% del total, siguieron, España, Canadá, Países Bajos y Japón, de acuerdo con información de la SE.