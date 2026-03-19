Ventas de la ANTAD suben 1.1% en febrero, su nivel más bajo desde septiembre

Las ventas a tiendas iguales, aquellas con más de un año de operación, de las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 1.1% nominal en febrero, en su comparación mensual, su desempeño más débil desde septiembre pasado y en medio de disrupciones por el operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras que las ventas a tiendas totales, que incluyen todas las unidades que operaron en los últimos 12 meses, crecieron 3.1% en febrero, respecto al mismo periodo de 2025.

No obstante, aunque las ventas se mantuvieron en terreno positivo, muestran cierta debilidad, al marcar el crecimiento más bajo desde septiembre de 2025.

En dicho mes, las ventas a tiendas iguales aumentaron 0.5% y a tiendas totales 2.8 por ciento.

Otro dato a destacar es que los resultados de febrero superaron a los del mismo mes de 2025, cuando las ventas nominales a tiendas iguales cayeron 1.7% mensual, mientras que a tiendas totales crecieron 0.7% anual.

En su reporte mensual, la ANTAD reveló que en el acumulado de enero a febrero de 2026, las ventas a tiendas iguales crecieron 2.2%, mientras que a tiendas totales, el avance fue de 4.3 por ciento.

En febrero, las ventas alcanzaron 118,300 millones de pesos, mientras que en el primer bimestre del año sumaron 254,600 millones.

Mientras que por formato, las departamentales, como El Puerto de Liverpool, El Palacio de Hierro y Sears, reportaron las ventas más débiles, con una caída de 0.7% a tiendas iguales y un ligero avance de 0.5% a tiendas totales.

Le siguió el segmento de autoservicio, como La Comer, Soriana y Chedraui, que mostró un crecimiento moderado de 1.1% a tiendas iguales y de 3.1% a tiendas totales.

En contraste, las tiendas especializadas, donde se ubican farmacias y tiendas de moda, encabezaron el desempeño del sector, con incrementos de 3.4% a tiendas iguales y de 6.3% a tiendas totales.

Para la economista principal de BBVA Research, Saidé Salazar, el gasto privado durante febrero se vio afectado por disrupciones a la actividad económica derivadas de los bloqueos, saqueos y hechos de violencia registrados en varias ciudades el país, principalmente en la región Bajío-Occidente, en estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

El domingo 22 de febrero se llevó a cabo un operativo federal en contra del CJNG en Jalisco, en el que fue abatido el presunto líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Como medida de seguridad, algunas cadenas minoristas se vieron obligadas a cerrar sus tiendas durante varias horas e incluso por algunos días.

“Estimamos que las disrupciones a la actividad registradas durante febrero representaron un choque transitorio al gasto privado y acotado a las regiones afectadas”, destacó en un reporte.

Por lo que la especialista anticipó una gradual normalización del gasto privado en marzo, impulsada por la recuperación del consumo tras las disrupciones y afectaciones a la actividad del mes pasado.