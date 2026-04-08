Náuticos exponen ante diputados afectación por alza de 100% a accesos de Áreas Naturales Protegidas

Cancún, QRoo.- Los Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ) expusieron en la Cámara de Diputados su solicitud para revertir el incremento de 100% en los cobros para ingresar a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el país.

Los dirigentes del organismo se reunieron con representantes de la bancada de Morena en la Cámara Baja donde expusieron las afectaciones que ya está teniendo esta medida en la actividad turística en torno a las Áreas Naturales Protegidas.

El reclamo fue escuchado por integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, encabezados por el diputado federal Carol Antonio Altamirano, representante por el estado de Oaxaca.

Resultado de estas gestiones, la solicitud deberá quedar publicada en la Gaceta Parlamentaria a más tardar el viernes de esta semana, “lo que representa un avance importante en la ruta institucional para impulsar su análisis legislativo”, comentó Ricardo Muleiro, presidente de ANQ.

Posteriormente, el tema podrá ser presentado de manera directa ante las comisiones legislativas competentes, a efecto de exponer con mayor amplitud la afectación que dicho incremento ha generado en el sector turístico.

Desde el año pasado, los Asociados Náuticos han denunciado que este aumento ha impactado de manera severa la competitividad del turismo de naturaleza, ha dificultado la operación de prestadores de servicios formalmente establecidos y ha generado condiciones que pueden incentivar la informalidad y la competencia desleal, al tiempo que no existen mecanismos suficientemente ágiles y funcionales para aplicar, en la práctica, los esquemas de descuento previstos en la propia legislación.

La asociación reiteró que su postura no se opone a la conservación ambiental ni al fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas. Por el contrario, aseguraron que la protección del patrimonio natural de México debe armonizarse con la viabilidad económica de las actividades turísticas responsables, con la permanencia del empleo formal y con condiciones regulatorias razonables para los prestadores de servicios que cumplen con la normatividad aplicable.