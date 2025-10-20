Bajo consumo en México preocupa a Liverpool

El director general de El Puerto de Liverpool, Enrique Güijosa, expresó su preocupación por la desaceleración del consumo en México y reconoció que será complicado alcanzar la expectativa de crecimiento de 5 a 6% en ventas mismas tiendas proyectada para 2025.

“Teníamos expectativas de que el segundo semestre iba a mejorar, pero la verdad es que los crecimientos que estamos viendo sí están bastante por debajo de lo que lo que tenemos planeado… La expectativa que anunciamos al principio de año ahora se ve más complicada de lograr”, manifestó.

Luego de participar en el Retail Day México 2025, organizado por Deloitte y GS1 México, consideró que el débil consumo se puede atribuir a la situación económica que ha estado “bastante estancada”, lo que se refleja en las proyecciones de crecimiento de apenas 0.5% para este año. Se suma la caída en las remesas de los últimos meses, la cuales son una fuente adicional de ingreso para muchas familias, así como al empleo formal que se ha frenado.

“El consumo por un buen rato se mantuvo un poco inmune, pero el destino no está alcanzando… Estamos viendo que nuestros clientes están muy selectivos del gasto, están cuidando mucho su dinero, esperando las rebajas”, explicó.

Güijosa mostró optimismo y confío en que el consumo se repondrá en estos últimos meses para recuperar parte de lo “perdido” en el año.

Lo anterior con la temporada alta de ventas de fin de año, impulsadas por las festividades de diciembre y por las campañas como El Buen Fin, que aseguró cada año se ha convertido en el evento más importante incluso frente a las Ventas Nocturnas.

Estas últimas la movieron para inicios de diciembre, dado que El Buen Fin se realiza en noviembre. Este año seá del 13 al 17 de ese mes.

“Estamos con planes muy sólidos, con buen surtido de producto. Así que estoy optimista de que lo que hemos perdido en estos meses lo recuperemos ahora para el fin de año”, añadió.

El directivo aseguró que a pesar del entorno de débil consumo e incertidumbre económica, no cambian sus inversiones, sobre todo en proyectos de tecnología, cadena de suministro y apertura de tiendas.